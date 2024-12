Caitlin Clark brilha em uma prévia da entrevista com David Letterman

Fe ficaram emocionados quando o lendário apresentador de talk show David Letterman conversou com a estrela do Indiana Fever, Caitlin Clark, para uma discussão envolvente em Ball State University na segunda-feira. O evento, realizado na alma mater de Letterman, atraiu uma multidão com ingressos esgotados, embora tenha sido fechado à mídia, deixando os fãs curiosos sobre os detalhes da conversa. Relatórios confirmaram que a palestra fazia parte do programa de Letterman aclamada série Netflix, Meu próximo convidado dispensa apresentações com David Letterman.

Caitlin Clarkcom apenas 22 anos, juntou-se a um prestigioso grupo de atletas apresentados no programa de Letterman desde sua estreia em 2018. Esta escalação impressionante inclui estrelas da NBA Kevin Durantlenda do basquete Carlos Barkleye campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton. A aparência de Clark solidifica ainda mais seu status como uma das estrelas em ascensão no esporte.

Caitlin Clark aproveita The Eras Tour com Travis Kelce

Embora os detalhes do evento Ball State permaneçam em segredo foi revelado que um segmento do episódio foi filmado na Long’s Bakery uma querida loja de donuts de propriedade familiar em Indianápolis.

A Long’s Bakery compartilhou seu entusiasmo no Instagram, postando fotos de Clark, Letterman e da equipe de produção durante as filmagens. A legenda deles dizia: “Uau… que dia MARAVILHOSO na Long’s Bakery! Somos muito abençoados por termos sido escolhidos por David Letterman para realizar sua entrevista com Caitlin Clark para a série Netflix ‘My Next Guest’.“A escolha do local é especialmente oportuna, pois Letterman nasceu e foi criado em Indianápolis e provavelmente conhece o charme local da padaria.

A jornada de Clark para o show de Letterman

Clark teve um período de entressafra turbulento depois de ser nomeada Estreante do Ano por seu desempenho estelar no Indiana Fever. Além de sua entrevista com Letterman, ela foi vista assistindo a jogos de futebol, participando de um torneio de golfe e aparecendo em uma festa de gala de alto nível. Apesar de sua crescente fama e inúmeras oportunidades, Clark recentemente ganhou as manchetes por recusando uma oferta lucrativa para jogar na nova liga Unrivaled 3-on-3com lançamento previsto para janeiro.

A data de lançamento do episódio de Clark em Meu próximo convidado dispensa apresentações ainda não foi anunciado, mas os fãs estão aguardando ansiosamente a chance de vê-la sentar-se com Letterman. Com seu talento e carisma, Clark continua a cativar o público dentro e fora das quadras.