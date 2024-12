Washington

CNN

–



Espera-se que a Câmara vote na quarta-feira o crítico projeto de lei de política de defesa conhecido como Lei de Autorização de Defesa Nacional, que inclui a proibição de cuidados de afirmação de gênero para algumas crianças transgêneros, o que inflamou ainda mais a política em torno da legislação obrigatória.

A legislação, que foi o resultado de um compromisso bipartidário, inclui uma disposição que impediria o programa de saúde militar, TRICARE, de cobrir cuidados de afirmação de género para filhos transexuais de militares. O esforço para proibir estes tratamentos a crianças ofuscou algumas das disposições bipartidárias do projecto de lei, incluindo um aumento salarial de 14,5% para os militares juniores alistados. Também mantém a conversa politicamente carregada sobre os cuidados de saúde para transgéneros no centro das atenções, uma vez que tem sido uma questão de campanha proeminente ao longo desta época eleitoral.

Esforços anteriores para legalizar a proibição de cuidados de afirmação de género na versão final da NDAA falharam.

O deputado democrata Adam Smith, do estado de Washington, o principal democrata no Comitê de Serviços Armados da Câmara, anunciou na terça-feira que votaria contra o projeto, levantando questões sobre quantos democratas acabarão por apoiar a legislação que geralmente é aprovada com amplo apoio bipartidário. Smith se manifestou contra a legislação depois que ela passou por um importante obstáculo processual na terça-feira, embora tenha ajudado a negociar o acordo.

“Negar abertamente cuidados de saúde às pessoas que deles necessitam – apenas por causa de uma noção tendenciosa contra as pessoas trans – é errado”, disse Smith num comunicado. “A inclusão desta disposição prejudicial coloca em risco a vida das crianças e pode forçar milhares de militares a fazer a escolha de continuar o serviço militar ou sair para garantir que os seus filhos possam obter os cuidados de saúde de que necessitam.”

Smith criticou o presidente da Câmara, Mike Johnson, por favorecer “os elementos mais extremistas de seu partido” ao incluir a disposição.

Johnson, um republicano da Louisiana, elogiou entretanto esta proibição como parte do esforço mais amplo dos republicanos para cortar 31 mil milhões de dólares em “programas ineficientes, armas obsoletas e burocracia inchada do Pentágono”.

“Proibimos a TRICARE de prescrever tratamentos que acabariam por esterilizar os nossos filhos e destruímos a burocracia da DEI”, disse Johnson na terça-feira.

Até mesmo alguns republicanos moderados dizem que os democratas estão do lado errado nesta questão e argumentam que este tipo de programas deveria ser eliminado do governo federal.

“Os cidadãos não querem que o dinheiro dos seus impostos seja gasto nisso, e os menores muitas vezes se arrependem dessas cirurgias mais tarde na vida”, disse o deputado republicano Don Bacon, de Nebraska, à CNN. “É uma colina ruim para morrer para os democratas.”

Vários estudos demonstraram que a maioria das pessoas que optam por cuidados de afirmação de género não se arrependem mais tarde das suas escolhas – incluindo um estudo de outubro de 2022 nos Países Baixos que concluiu que 98% dos jovens transgénero que iniciaram tratamento médico de afirmação de género na adolescência continuaram a usar esses hormônios cerca de cinco ou seis anos depois, na idade adulta. Entre os 3.306 pacientes do Serviço de Desenvolvimento de Identidade de Gênero do Reino Unido incluídos na análise da Cass Review, menos de 10 pacientes mudaram para o gênero registrado no nascimento.

Os cuidados de saúde para crianças que afirmam o género têm sido uma questão profundamente polarizadora, um dos candidatos republicanos concorreu nas eleições deste ano, e os democratas reconheceram, desde os resultados decepcionantes de Novembro, que o partido tem trabalho a fazer para estabelecer a sua posição nas questões da guerra cultural.

Os cuidados de afirmação de género são uma abordagem multidisciplinar que inclui práticas clinicamente necessárias e baseadas em evidências científicas para ajudar uma pessoa a fazer a transição segura do género que lhe foi atribuído – aquele que um médico lhe atribuiu no nascimento, com base principalmente nas características anatómicas – para o seu género afirmado – o gênero pelo qual a pessoa deseja ser conhecida.

Dependendo da idade da pessoa, esses cuidados podem incluir grupos de apoio e saúde mental, ajuda jurídica e, às vezes, ajuda médica, como hormônios ou cirurgia, quando a pessoa já passou da puberdade.

Alguns críticos do processo sugerem que as crianças deveriam esperar até a idade adulta para fazer a transição, mas a Academia Americana de Pediatria afirma em suas diretrizes que esta abordagem está “ultrapassada”, em parte porque assume que a identidade de género se torna fixa numa determinada idade, e a abordagem é baseada em “noções binárias de género nas quais a diversidade e fluidez de género são patologizadas”.

Jen Christensen, da CNN, contribuiu para este relatório.