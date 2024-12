Câmara Municipal de Penedo convoca sessões extraordinárias para apreciação de projetos importantes

A Câmara Municipal de Penedo, sob a presidência de Manoel Messias Lima, convocou os vereadores e vereadora para participar de sessões extraordinárias que serão realizadas na próxima sexta-feira, 27 de dezembro, a partir das 9h. O objetivo é apreciar dois projetos de lei fundamentais para a administração municipal.

Revisão do Plano Plurianual 2022/2025

A Convocação n.º 015/2024 prevê a realização de três sessões consecutivas, marcadas para as 9h, 9h15 e 9h30, no plenário da Câmara. O foco será o Projeto de Lei n.º 030/2024, que trata da revisão do Plano Plurianual (PPA) 2022/2025. Este projeto é crucial para ajustar as metas e prioridades do governo municipal, atualizando os anexos do PPA e garantindo que as diretrizes estejam alinhadas às necessidades de Penedo.

Orçamento para 2025

Já a Convocação n.º 016/2024 organiza outras três sessões extraordinárias, também no dia 27 de dezembro, às 10h, 10h15 e 10h30. Nessas reuniões, será analisado o Projeto de Lei n.º 031/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2025. Este projeto estabelece o orçamento anual, determinando como os recursos públicos serão distribuídos para áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura.

O presidente da Câmara, Manoel Messias Lima (Messias da Filó), reforça a importância da participação e colaboração dos parlamentares para a apreciação e aprovação dos projetos. Essa sessão possivelmente será a última desse mandato.