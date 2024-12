Campeões: Barcelona obtém uma vitória épica sobre o Dortmund

O Barcelona obtém uma vitória épica na visita ao Borussia Dortmund pela UEFA Champions League.

DORTMUND, Alemanha – O Barça recuperou o sorriso na Alemanha. Hansi Flick mantém as suas estatísticas imaculadas frente ao Borussia Dortmund e o Barça, na terceira visita, conquistou uma vitória (1-2) que o catapultou para os oitavos-de-final que ainda não garantiu… Mas que roça com os dedos.

Flick surpreendeu ao tirar Lewandowski de campo com o placar empatado e foi seu substituto Ferran quem acabou selando aquela importante vitória. Os movimentos do treinador alemão, é claro, não só melhoram a equipa como até lhes dão vidas extras quando mais precisam.

Um jogo a dois, sem gols na primeira parte e cinco na segunda, em que a equipa do Barça aproveitou e sofreu em igual medida. Uma noite épica. E sensacional diante do placar.

Ferran Torres foi o protagonista do Barcelona na visita ao Borussia Dortmund pela UEFA Champions League. Sebastian Widmann – UEFA/UEFA via Getty Images

Raramente como neste jogo do Dortmund poderíamos falar daquela máxima que diz que a verdadeira razão do futebol são os gols. E o fato é que ao domínio e ao bom jogo do Barça durante o primeiro tempo só faltou a cereja do bolo para que seu desempenho geral fosse considerado mais do que notável.

Insistente no ataque e firme na defesa, onde chegou a causar três impedimentos no primeiro tempo, a equipe de Flick subjugou um Borussia cujos dois chutes mais perigosos foram defendidos por um soberbo Iñaki Peña… sendo anulados para efeitos oficiais por terem sido sinalizados ( atrasado como sempre) impedimento. Além disso, a superioridade do Barça era tão evidente quanto preocupante que chegasse ao intervalo com o 0-0 inicial, ainda mais depois de quase ter marcado em três ocasiões nos primeiros quatro minutos e, mais tarde, num remate envenenado de Lamine Yamal que salvou o gol local.

Parecia que o Barça estava amadurecendo uma partida que deveria ser vencida mais cedo ou mais tarde, no segundo tempo. E demorou oito minutos para dar o primeiro golpe, num passe interno de Dani Olmo para Raphinha, que escapou sozinho, beirando o impedimento, mas na posição correta, para fazer o 0 a 1 que deveria catapultá-lo contra um time diminuído. Borussia… Nada foi assim.

A seleção alemã no segundo tempo quase não se pareceu em nada com a do primeiro. Ele o enfrentou, pressionou-o e respondeu a todos os ataques do Barça. Assim, foram necessários apenas sete minutos para empatar, de pênalti e por intermédio de Guirassy, ​​após o empurrão claro e inocente de Cubarsi.

Mais uma vez a partida virou uma troca de golpes, sem centro de campo, sem nenhum controle e com a suspeita de que um gol poderia e deveria definir o duelo.

A sorte foi dos blaugrana, após a tripla substituição e com especial destaque para o recém-entrado Fermín, cujo remate foi rejeitado pelo guarda-redes, e Ferran, que balançou as redes para um 1-2 que abraçou a vitória… E que o Barça aproveitei apenas três minutos.

Até que falhou a aposta por impedimento e Guirassy marcou um desesperado 2-2. E começar de novo? Ali o Barça sofreu, soube fazer, controlando os ataques ferozes de um time do Borussia disposto a tudo para conquistar uma vitória que o catapultasse…

E nessas, no contra-ataque, louco, sem quartel mas com ideia, Lamine Yamal, espectacular, contemplou a corrida e desmarcação de Ferran e deu-lhe um passe enorme, que o avançado valenciano converteu em 2-3.

Daí até ao fim continuaram a sofrer, mas o Barça soube manter o controlo melhor do que em outras ocasiões. Se é verdade que não há como, ao que parece, desfrutar de um jogo tranquilo nas últimas semanas, também é verdade que o Barça de Flick continua a crescer. E aprendendo.

E, na Europa, por enquanto, aproveitando.