Camryn Bynum espera que a celebração do INT de ‘White Chicks’ leve ao anúncio de ‘Cantora Mascarada’

Camryn Bynum espera que sua última celebração de interceptação viral lhe dê ainda mais tempo na TV… andaime TMZ Esportes ele adoraria aproveitar sua nova fama na internet em uma aparição no programa “The Masked Singer”.

A estrela dos Vikings incendiou as redes sociais mais uma vez no domingo… quando ele e Josh Metelo recriou o cena de dança de “White Chicks” depois que seu companheiro de equipe acertou um Primos Kirk passe na vitória de Minnesota por 42-21 sobre Atlanta.

Agora, Bynum diz que quer chamar a atenção dos produtores de programas de competição nacionais – dizendo-nos na segunda-feira que ele realmente gostaria de aparecer em “Dancing With The Stars” ou “The Masked Singer” nesta entressafra.

Bynum está claramente disposto a fazer o trabalho necessário para estrelar um dos programas – ele nos disse que ele e Metellus praticaram seu mais recente celly por semanas, estudando a cena da comédia de 2004 como se estivessem assistindo a um jogo da NFL. filme do jogo. Suas interpretações do Dança Raygun e “A armadilha dos pais” sem dúvida trouxe preparações semelhantes.

Se, no entanto, ainda não for suficiente para convencer os executivos de TV – Bynum garantiu a todos que ele tem mais alguns truques na manga agendados para o resto deste ano.

“Não posso estragar tudo”, disse ele, “mas, com certeza, [we] tenha as coisas planejadas.”