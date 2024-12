Cartaz da luta do UFC na Arábia Saudita revelado com Israel Adesanya e Nassourdine Imavov

Falta pouco mais de um mês para o UFC Arábia Saudita.

No dia 1º de fevereiro, o último card do UFC na Arábia Saudita será realizado na ANB Arena, encabeçado por uma luta de pesos médios entre o ex-bicampeão Israel Adesanya e o candidato em ascensão Nassourdine Imavov. O evento é o segundo ano do UFC no The Kingdom, e faltando apenas cinco semanas, na segunda-feira, a promoção divulgou o pôster oficial da luta do evento, apresentando tanto os lutadores do evento principal quanto o co-evento principal entre Shara “Bullet ” Magomedov e Michael “Venom” Page.

Ex-bicampeão, Adesanya é amplamente considerado um dos maiores pesos médios de todos os tempos; no entanto, “The Last Stylebender” está atualmente na pior fase de sua carreira. Depois de perder o título para Sean Strickland no UFC 293, Adesanya perdeu a tentativa de recuperar o cinturão contra Dricus du Plessis, sendo finalizado pela primeira vez no UFC 305, em agosto.

Com apenas 29 anos, Imavov tem sido uma referência no top-15 dos pesos médios nos últimos anos, mas 2024 viu o lutador francês finalmente dar o salto para um verdadeiro candidato com três vitórias significativas. Depois de vencer Roman Dolidze por decisão majoritária em fevereiro, Imavov derrotou Jared Cannonier em junho e depois tomou uma decisão unânime sobre Brendan Allen para se colocar à beira de uma disputa pelo título.

Confira abaixo o card completo do UFC Arábia Saudita.

Israel Adesanya vs. Nassourdine Imavov

Shara Magomedov x Michael Page

Said Nurmagomedov vs. Vinicius Oliveira

Muhammadjon Naimov vs. Caan Offley

Terrance McKinney x Damir Hadzovic

Bodgan Grad x Lucas Alexander

Hamdy Abdelwahab vs. Jamal Pogues

Shamil Gaziev x Thomas Petersen

Jordan Leavitt x Abdul-Kareem Al-Selwady

Sergei Pavlovich vs. Jairzinho Rozensruik

Ikram Aliskerov vs. André Muniz