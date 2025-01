Celine Dion provoca ‘possibilidades infinitas’ em 2025 após o retorno das Olimpíadas

Céline Dion está definindo suas intenções para o ano novo… sugerindo que outro retorno está no horizonte após seu retorno triunfante às apresentações neste verão.

Ela acrescentou… “Aqui estão infinitas possibilidades no próximo ano. Desejo a vocês um feriado seguro e um fabuloso Ano Novo!”

A vencedora do Grammy expressou um sentimento semelhante em seu documentário de 2024, “I Am: Celine Dion”… e provou seu compromisso em cantar quando ela se apresentou na cerimônia de abertura para as Olimpíadas de Paris em 2024.