CEO da UnitedHealth enfrenta ameaças online após comentário sobre ‘cuidados desnecessários’

Andrew Witty o CEO do UnitedHealth Group – a empresa controladora da UnitedHealthcare – tentou tranquilizar os funcionários com uma mensagem sobre seus negócios… apenas para que isso provocasse uma reação imediata.

Confira… o executivo dirigiu-se à equipe dias após o CEO da UHC Brian Thompson o que baleado e morto em Nova York defendendo as práticas da empresa – dizendo que continuarão a prevenir “cuidados desnecessários”.

Ele observou… “Nosso papel é fundamental e garantimos que os cuidados sejam seguros, apropriados e sejam prestados quando as pessoas precisam.”

Witty observou que o UnitedHealth Group iria “proteger-se contra as pressões que existem para cuidados inseguros ou desnecessários”, observando que sucumbir às exigências tornaria o sistema “demasiado complexo e, em última análise, insustentável”.

O CEO instou sua equipe a “desligar” as críticas contra a empresa… dizendo-lhes que o ódio não “refletia a realidade”. Ele também incentivou os funcionários a não falarem com a imprensa.

Um usuário do X até entrou na conversa: “Imagine fazer um vídeo em que você admite que está realmente tirando as pessoas do sistema de saúde”.