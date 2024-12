Chivas: Óscar García Junyent, um treinador experiente e de curta duração

O treinador espanhol vem com um histórico recente de permanência muito curta nas equipes que dirige.

GUADALAJARA – Chivas tem em Óscar García Junyent ao escolhido para assumir o comando do time rubro-branco. Espanhol é um técnico que, apesar de ter apenas 51 anos, possui uma vasta experiência e uma carreira de sucesso. Porém, em sua história recente como diretor na Europa, suas passagens de trabalho foram de curta duração.

Óscar García Junyent na sua passagem pelo Celta de Vigo. EFE

A corrida pela Europa Garcia Junyent Está distribuído em nove equipes de 2012 até hoje. Dirigiu um total de 340 jogos com um saldo de 149 vitórias, 80 derrotas e 101 empates, o que lhe confere uma taxa de eficácia de 53,72%. Destaque para a passagem por Israel e Áustria onde se sagrou campeão.

Estreia brilhante em Israel

A primeira experiência de Óscar Garcia como técnico na Primeira Divisão foi em Israel com o Maccabi Tel Aviv. Sua primeira etapa pelo time mais importante daquele país foi brilhante na temporada 2012-2013 onde conquistou seu primeiro campeonato como diretor técnico. Em 43 jogos treinados, venceu 28 e perdeu apenas 8, com uma eficácia de 70,55%.

Retornou para uma breve passagem pelo time da capital israelense em 2014, onde só teve oportunidade de dirigir sete jogos e somou três vitórias.

García Junyent visitou a Inglaterra durante o Campeonato

Na campanha 2013-2014, o estrategista espanhol passou a fazer parte do Brighton e Hove Albion onde conseguiu levar o time ao playoff de promoção, mas ficou de fora nas semifinais. Após 53 jogos treinados, venceu 21 e somou 16 empates e o mesmo número de derrotas, com um percentual de produtividade de 49%.

Ele retornou ao campeonato brevemente em 2014 com o Watfordmas uma doença acabou afastando-o do processo com o time ‘Hornets’. Ele esteve no comando apenas por quatro jogos e conquistou uma vitória.

RB Salzburg e sua era mais brilhante

A aposta veio da Áustria para Óscar Garcia levar RB Salzburgo a partir de dezembro de 2015. O time lutava para ser protagonista em seu campeonato, mas os resultados não aconteciam. Foi aqui que ocorreu o ponto de viragem na carreira do técnico nasceu em Sabadell e partiu.

Na temporada 2015-2016 chegou fora das posições europeias e conseguiu dar o campeonato ao Salzburgoalém de sagrar-se campeão da Copa da Áustria. Seu processo continuou e ele conquistou mais uma vez a dobradinha na campanha 2016-2017 no país centro-europeu, onde também acabou promovendo jovens de destaque no futebol mundial como Naby Keita e Dayot Upamecano.

Seu estágio ‘globetrotter’

Depois da brilhante etapa com o Salzburgo Ele fez uma jornada onde não poderia ter estabilidade. Ele foi para a França pela primeira vez com o Saint-Étienne e disputou apenas 13 partidas, com eficácia de 48%. Um ano depois ele foi para a Grécia com o Olympiakosonde durou apenas 13 jogos devido a problemas de equipa, apesar de uma boa percentagem de eficácia (59%).

Oferta por tempo limitado

Pela primeira e única vez dirigiu na Espanha no Celta de Vigoonde alcançou o objetivo de salvar a equipe dos Balaídos e depois iniciar a temporada 2020. Disputou um total de 38 jogos com apenas oito vitórias e 17 empates para uma eficácia de 36%.

Sua última etapa na França foi com o Estádio de Reims entre a temporada 2021-2022 e o início da temporada 2022-2023. Foram 51 jogos, seu terceiro processo mais longo como diretor técnico e alcançou apenas 39% de eficácia.

Vá para o Liga MX depois de ter dirigido na Bélgica o OH Lovaina, que conseguiu salvar no último dia da temporada 2023-2024. Ele acabou demitido há uma semana, após apenas 12 vitórias em 45 partidas treinadas.