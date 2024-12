Clubes mexicanos já têm adversários na Copa dos Campeões da Concacaf 2025, após realizado sorteio da competição continental

Os clubes mexicanos já têm seus rivais definidos no Copa dos Campeões da Concacaf 2025.

América, Cruz Azul, Chivas, Pumas, Listrado sim Tigres Eles participarão da próxima edição da competição continental que reúne os melhores da área.

Por enquanto, o Águias Eles são plantados em oitavos. As demais equipes foram sorteadas para designar um rival.

América e Cruz Azul serão duas das equipes mexicanas que participarão da Copa dos Campeões da Concacaf. Imagem 7

Os campeões das três competições regionais de Copa Concacaf, Tripulação Colombo, LD Alajuelense sim Cavalier FCbem como o monarca da Liga MX com mais pontos acumulados, neste caso Américae o campeão da MLS Cup, Galáxia de Los Angelesreceberam passagem direta para as oitavas de final, premiando seu mérito esportivo.

Pumas enfrentará o Cavalaria FC do Canadá, Chivas fará o mesmo contra Cibao FC da República Dominicana, Monterrey colidirá com o Forja do Canadá, Cruz Azul antes dele Esperança real do Haiti e Tigres frente a Real Esteli da Nicarágua.

A competição terá início no dia 4 de fevereiro e a final está marcada para 1º de junho com jogo único na quadra da equipe mais bem posicionada. O vencedor se classificará para o Mundial de Clubes.

Nas oitavas de final, a regra do gol fora de casa é mantida, sendo a Concacaf a única confederação do mundo que continua com esse formato.

Deve-se notar que caso Guadalajara emergir triunfante de sua travessia, ele se encontraria América nas oitavas de final.