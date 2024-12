Colby Covington ainda não convidará Kamaru Usman para passar as férias.

Covington retorna ao octógono neste sábado pela primeira vez em um ano, ao enfrentar Joaquin Buckley na luta principal do UFC Tampa. “Chaos” recentemente participou de uma transmissão no Twitch onde respondeu perguntas de fãs, e surgiu uma sobre qual oponente ele mais odeia. Covington foi para seu adversário duas vezes.

“Definitivamente Marty Juiceman”, Covington disse. “Só porque ele é um trapaceiro e um covarde. Ele definitivamente trapaceou várias vezes em nossas brigas, então não consigo respeitar alguém que trapaceia em uma briga.

“Eu nunca trapaceei. Eu fiz tudo do jeito certo. Não cortei atalhos, não pedi atalhos, tive que percorrer um caminho mais longo.”

Covington foi parado por Usman em seu primeiro encontro pelo título meio-médio no UFC 245 em dezembro de 2019. Depois de finalizar Tyron Woodley 10 meses depois, Covington conseguiria outra chance contra Usman e o ouro do UFC no UFC 268 em novembro de 2021.

Na revanche, Usman venceu por decisão super acirrada para manter o título. O lutador de 36 anos conquistaria a terceira chance pelo título após uma vitória sobre Jorge Masvidal, e perdeu na decisão para Leon Edwards no UFC 296, há um ano.