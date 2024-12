Colégio Eleitoral: como mudou este ano

Uma versão desta história apareceu no boletim informativo What Matters da CNN. Para recebê-lo em sua caixa de entrada, inscreva-se gratuitamente aqui.





Mais de 150 milhões de americanos votaram para presidente em novembro, mas são 538 eleitores que realmente elegem o presidente quando se reúnem nas capitais dos estados a cada quatro anos.

Esse processo arcaico, conhecido como Colégio Eleitoral, sofreu vários esforços de revogação e uma tentativa muito séria de miná-lo em 2020.

Mas o Colégio Eleitoral sobrevive.

Quando os eleitores se reunirem na terça-feira, é provável que seja um evento muito menos dramático em 2024 do que foi em 2020, simplesmente porque o presidente eleito, Donald Trump, venceu as eleições e não contesta os resultados. A sua adversária democrata, a vice-presidente Kamala Harris, também está a respeitar a vontade dos eleitores este ano.

Outro fator que contribuiu para as reuniões menos dramáticas do Colégio Eleitoral deste ano é que o Congresso se reuniu em 2022 para aprovar uma lei bipartidária, a Lei de Reforma da Contagem Eleitoral, esclarecendo exatamente como o processo deveria funcionar e tornando mais difícil a contestação dos resultados.

Aqui está o que você deve saber:

Quando os eleitores votam no dia da eleição, eles estão, na verdade, selecionando uma lista de eleitores vinculados a esse candidato. A lista eleitoral vencedora em cada estado votos para presidente em 17 de dezembro.

Os 538 eleitores equivalem ao número de senadores dos EUA (100), membros da Câmara (435) e três eleitores adicionais para eleitores em Washington, DC. O número de eleições os votos que cada estado obtém podem mudar após o censo a cada 10 anos. Está vinculado ao número de membros da Câmara mais dois senadores que cada estado tem no Congresso.

Normalmente, o vencedor do voto popular corresponde ao vencedor do Colégio Eleitoral, mas nem sempre. Duas vezes neste século, em 2000 e 2016, a pessoa eleita presidente obteve o apoio de menos eleitores americanos do que a pessoa que perdeu o Colégio Eleitoral.

Aviso: o texto jurídico abaixo vai ficar um pouco complicado. Mas é assim que as coisas devem funcionar:

► Ocorre o dia da eleição. Por lei, as eleições presidenciais ocorrem na terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro, que foi 5 de novembro de 2024.

► Os governadores emitem sete Certificados de Verificação. São sete documentos que confirmam os resultados eleitorais de seus estados e nomeiam oficialmente as chapas eleitorais. Para 2024, o prazo era 11 de dezembro, seis dias antes da reunião do Colégio Eleitoral. Esses certificados incluem os nomes dos eleitores e o candidato presidencial que eles se comprometeram a apoiar.

O certificado de cada estado parece um pouco diferente. O Nevada ainda tem um selo digital baseado em blockchain. Uma cópia é imediatamente enviada ao Arquivo Nacional, que a publica online. Os outros seis ficam para a reunião do Colégio Eleitoral.

► Os eleitores se reúnem e votam. A reunião do Colégio Eleitoral ocorre na terça-feira seguinte à segunda quarta-feira de dezembro, que é 17 de dezembro deste ano. Os eleitores de cada estado se reúnem em seu estado e votam. Todos assinam seis vias de um Certificado de Voto que acompanha seis vias dos Certificados de Verificação, que também são enviados ao Arquivo.

Além de fixar essas datas de Dezembro, a nova lei exige que as chapas eleitorais sejam seleccionadas no dia das eleições e que os procedimentos de selecção dos eleitores, que variam por lei de estado para estado, devem estar em vigor antes do dia das eleições.

Tudo isto visa evitar uma repetição de 2020, quando Trump e os seus aliados tentaram nomear chapas eleitorais alternativas. Exigir que os eleitores sejam seleccionados no dia das eleições, a menos que ocorra algo como uma grande catástrofe natural, protege contra a ideia de que as legislaturas estaduais possam escolher os seus próprios eleitores após o dia das eleições.

Além disso, embora alguns estados tenham leis que exigem que os eleitores apoiem o vencedor do voto popular no seu estado, nem todos o fazem. Ocasionalmente, os eleitores se rebelam e apoiam alguém que não seja o seu candidato. Estes são conhecidos como “eleitores infiéis”. Embora tenha havido sete eleitores infiéis bem-sucedidos em 2016, não houve nenhum em 2020.

O Arquivo Nacional tem muito mais detalhes sobre o processo. E o Campaign Legal Center apresenta um resumo do que mudou como resultado da Lei de Reforma da Contagem Eleitoral. Mas ainda não terminamos.

Agora as coisas mudam para a capital do país. Os seis exemplares dos Certificados de Apuração e do Certificado de Voto são enviados para diversos locais. O vice-presidente ganha um, o chefe eleitoral de cada estado ganha dois, o arquivista dos EUA ganha dois e o juiz distrital federal onde os eleitores se reúnem em seus estados ganha um.

O Congresso conta os votos. Senadores e deputados se reúnem no dia 6 de janeiro na Câmara da Câmara. Dois membros da Câmara e dois senadores são nomeados como “contadores” que leem em voz alta a contagem dos votos, estado por estado.

Os legisladores podem contestar. Os legisladores ainda têm a capacidade de se opor aos votos de qualquer estado, mas a nova lei exige que um quinto dos legisladores em cada câmara (87 membros da Câmara e 20 senadores) assinem uma objecção, ao contrário de há quatro anos, quando era necessária apenas uma pessoa de cada câmara.

Se um número suficiente de legisladores concorda, as duas câmaras se dividiram para debater a objeção. Para rejeitar votos eleitorais, é necessária uma votação majoritária na Câmara e no Senado.

O vice-presidente, como presidente do Senado dos EUA, supervisiona a contagem dos votos.

Mas o papel foi esclarecido há quatro anos, quando o primeiro vice-presidente de Trump, Mike Pence, seguiu a Constituição e recusou o pedido de Trump para rejeitar votos em estados-chave que perdeu.

Em 2021, a posição de Pence era que o vice-presidente não poderia rejeitar unilateralmente os votos eleitorais. Agora, a nova lei explicitamente afirma que o papel do vice-presidente é “ministerial”.

Este ano, Harris terá que supervisionar a contagem dos votos que confirmam sua derrota. É uma indignidade rara. Enquanto Pence supervisionou a contagem dos votos que confirmaram que ele não seria reeleito vice-presidente, Al Gore foi a última pessoa a supervisionar a sua própria derrota presidencial, em Janeiro de 2001.

O novo presidente toma posse em 20 de janeiro de 2025.