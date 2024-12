Como rastrear o Papai Noel ao redor do mundo com o rastreador de voo do NORAD

CNN

Embora a ansiedade pública tenha pairado sobre o Nordeste em meio a possíveis avistamentos de drones, um avistamento em breve trará a alegria do feriado em todo o país: o Papai Noel.

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte está mais uma vez preparado para rastrear o Papai Noel e suas renas pelo mundo.

O NORAD, responsável por proteger os céus dos Estados Unidos e Canadá, ativa seu sistema de rastreamento do Papai Noel às 6h ET na véspera de Natal. Os observadores do Papai Noel podem acompanhar sua jornada no site do NORAD ou podem ligar para o centro de comando em 1-877-HI-NORAD (1-877-446-6723) para participar da tradição anual de Natal.

O serviço de rastreamento também pode ser acessado por meio do aplicativo NORAD Tracks Santa, redes sociais, Amazon Alexa, OnStar e SiriusXM, segundo o NORAD.

Este é o 69º ano em que o NORAD acompanha a jornada natalina do Papai Noel ao redor do mundo. Tudo começou por acidente, de acordo com o site do NORAD, em 1955, quando um anúncio de jornal local informava às crianças que elas poderiam ligar diretamente para o Papai Noel – apenas o número de contato estava digitado incorretamente. Em vez de ligar para Old Saint Nick, uma criança ligou para o Centro de Operações do Comando de Defesa Aérea Continental em Colorado Springs, Colorado.

O coronel da Força Aérea Harry Shoup, que atendeu a ligação da criança, percebeu rapidamente o erro e garantiu à criança que era o Papai Noel, segundo o site. Depois de mais ligações, Shoup designou um oficial para atender as ligações, “e nasceu uma tradição”. Essa tradição continuou quando o NORAD foi formado em 1958.

O site rastreador do Papai Noel recebe milhões de visitantes de todo o mundo todos os anos, de acordo com o NORAD, e os voluntários normalmente atendem mais de 130 mil ligações.