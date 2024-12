Conferência de liquidação de Jake Paul vs. Matchroom Boxing agendada

Uma conferência de acordo no processo em andamento que coloca Matchroom Boxing contra Jake Paul está marcada para 17 de dezembro, na frente do juiz magistrado dos Estados Unidos, Henry Ricardo.

De acordo com a ordem proferida pelos tribunais, a conferência de acordo ocorre virtualmente e não será aberta ao público, mas todas as partes envolvidas no caso, incluindo Paul e o presidente da Matchroom, Eddie Hearn, devem comparecer à audiência. A conferência de acordo poderia potencialmente encerrar o processo, embora não se saiba o que poderá acontecer até que a audiência seja concluída.

As conferências de acordo são muitas vezes realizadas num esforço para chegar a um acordo entre as partes, em vez de permitir que uma ação judicial chegue a julgamento. Ambos os lados foram instruídos a trocar exigências iniciais de acordo entre si antes da conferência na frente do juiz.

O agendamento da conferência de acordo ocorre depois que o juiz Paul Gardephe, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, negou a moção de Paul para encerrar o processo em setembro, o que levou ao agendamento de uma conferência pré-julgamento algumas semanas depois.

A ação inicial movida pela Matchroom Boxing alegou que Paul fez declarações difamatórias de que a Matchroom Boxing “subornou” Glenn Feldman – um juiz de boxe – “para influenciar o resultado de duas lutas de boxe que ele arbitrou”.

As lutas de boxe em questão foram a primeira luta entre Katie Taylor e Amanda Serrano e um confronto entre Oleksandr Usyk e Anthony Joshua.

Numa entrevista, Paulo afirmou que “claramente [Glenn Feldman] está recebendo dinheiro do Matchroom Boxing” depois de marcar as lutas de Taylor e Joshua, ambos representados pela promoção de Hearn. Paulo afirmou que é “uma acusação que [he doesn’t] considere levianamente”, mas acrescentou “é tão flagrantemente óbvio e eles nem estão tentando esconder isso”.

Como resultado, Matchroom Boxing entrou com um processo por difamação contra Paul e Feldman entrou no processo como co-autor em outubro de 2022.

Apesar do processo em andamento, a Paul’s Most Valuable Promotions ainda se uniu à Matchroom Boxing para promover Taylor vs. Serrano 2 em novembro. Taylor finalmente venceu outra decisão acirrada no co-evento principal do card encabeçado por Paul enfrentando Mike Tyson.