Conor McGregor diz que está lutando contra Logan Paul em exposição de boxe

Conor McGregorO retorno do atleta ao octógono do UFC foi colocado em segundo plano… já que a lenda dos esportes de combate diz que tem outros assuntos para tratar primeiro – uma exibição de boxe com Logan Paulo.

Notorious divulgou a notícia bombástica na manhã de terça-feira … negando os rumores de que ele está escalado para enfrentar o campeão dos penas Ilia Topuria em Dana Brancoorganização.

Em vez disso, ele diz que está de olho no Superstar da WWE… e parece que eles estão adiantados nas negociações, já que McGregor afirmou que está em “acordos preliminares” com a extremamente rica família Ambani para lutar uma luta de boxe com o Maverick na Índia.

“Eu concordei”, disse o ex-campeão. “Então buscarei meu retorno ao octógono.”

Claro, os Pauls não são estranhos em enfrentar grandes nomes no ringue – Jake está a um mês de derrotar Mike Tyson em uma das lutas de boxe mais assistidas da história do esporte… e Logan ficou cara a cara com Floyd Mayweather em 2021.

Quanto a McGregor, a maioria de suas principais lutas foram no UFC… embora seu maior pagamento, de longe, tenha ocorrido após a derrota por nocaute técnico para Mayweather – um evento de boxe de 2017 que colocou US$ 130 milhões em sua conta bancária.

Logan – o ex-campeão da WWE nos Estados Unidos – ainda não abordou a revelação de McGregor… embora ele tenha se concentrado principalmente em criar sua filha recém-nascida, Esmécom noiva Nina Agda.