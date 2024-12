Copa América e Tyson, entre os mais pesquisados ​​no Google nos EUA em 2024

A Copa América, os Jogos Olímpicos e Mike Tyson estiveram entre as tendências do Google nos Estados Unidos em 2024.

2024 – o ano olímpico e o ano da Copa América, entre outras coisas – está chegando ao fim. O que não tem fim é a curiosidade das pessoas.

Vamos revisar quais foram as pesquisas mais populares deste ano relacionadas ao mundo dos esportes, principalmente nos Estados Unidos, segundo dados do Tendências do Google.

*Observação: dados do Google Trends obtidos durante o período de janeiro a dezembro de 2024 (salvo indicação em contrário).

Alguns eventos esportivos de 2024 inspiraram diversas categorias de tendências do Google. Por exemplo, o cantor Usher foi o músico mais popular nos EUA após seu show no intervalo do Super Bowl LVIII.

Além do mais, “Muffins de Chocolate dos Jogos Olímpicos” foi a receita de comida mais popular depois do nadador norueguês Henrik Christiansen se tornou viral por mostrar seu amor por eles. Quarto, os usuários pesquisaram a receita “Biscoito da mamãe Kelce”, querendo preparar e provar os biscoitos que os irmãos receberam da mãe Travis e Jason Kelce antes de se enfrentarem no Super Bowl LVII.

O fim apertado Travis Kelce dos atuais campeões Chefes de Kansas City Ele apareceu com a namorada, a cantora Taylor Swiftcomo o sexto mais pesquisado em 2024 nos EUA na categoria casais de celebridades.

Pessoas mais pesquisadas em 2024, nos EUA

Dos 10 indivíduos mais populares no Google nos EUA este ano, apenas um deles é do mundo dos esportes. Ele é a lenda do boxe, Mike Tyson.

O atleta mais pesquisado no Google em 2024 nos Estados Unidos foi Mike Tyson por sair da aposentadoria para lutar no dia 15 de novembro contra Jake Paul, que ganhou cliques suficientes para ficar em quinto lugar na lista. Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Tyson, 58 anos, fez seu retorno surpresa ao ringue, para enfrentar Jake Paulo em 15 de novembro no AT&T Stadium em Arlington, Texas. Como esperado, Paul, 31 anos mais novo que Tyson, venceu por decisão unânime na luta em 8 rounds de dois minutos.

Termos esportivos mais pesquisados ​​em 2024, nos EUA

Entre os 10 termos mais pesquisados ​​no Google neste ano, três estão relacionados a esportes.

“Ianques de Nova York” foi o quarto termo mais pesquisado, com usuários concentrados nos estados do nordeste dos Estados Unidos: Nova Jersey, Nova York, Connecticut, Vermont, Rhode Island.

Enquanto isso, “Copa América” ficou em sexto lugar na lista, com usuários dos estados da Flórida, Nova Jersey, Califórnia e Texas liderando as consultas.

“Quadro de medalhas olímpicas” foi o oitavo termo mais pesquisado do ano. O boom nas investigações coincide com as datas dos Jogos Olímpicos Paris 2024, de 26 de julho a 11 de agosto, e se estende até um pouco mais tarde.

Notícias populares em 2024, nos EUA

Embora “Eleições” tenha sido a principal tendência de pesquisa de notícias no Google quando as eleições federais foram realizadas nos EUA e no Canadá, três das consultas que resultaram no top 5 foram sobre tópicos esportivos.

A Argentina fica com uma Copa América que será lembrada por seus momentos polêmicos. EFE

Copa América Foi a segunda notícia de tendência. Ressalta-se que o principal tema relacionado às pesquisas é “2024 Copa América final – incidente”o que indicaria grande interesse pelos incidentes anteriores à final que causaram atrasos e que prejudicaram a partida entre Argentina e Colômbia.

A cada quatro anos, o fervor olímpico pelas justas de verão é renovado. Este ano não foi exceção. O “Jogos Olímpicos Paris 2024” foram a terceira tendência noticiosa do ano. Em quinto lugar ficaram os “Jogos Paraolímpicos Paris 2024“.

Equipes mais pesquisadas em 2024, nos EUA

Metade dos 10 times esportivos mais pesquisados ​​no Google este ano foram beisebol, uma lista encabeçada por Ianques de Nova York. Os outros cinco times mais pesquisados ​​foram times de basquete. É notável que no número 7 o Febre Indianao time novato Caitlin Clark. Tal foi o impacto da primeira escolha no draft mais recente da WNBA, que levou a um tremendo crescimento no basquete feminino e fez com que o nome de seu time se tornasse uma tendência online.

Estas foram as equipes mais pesquisadas em 2024, nos EUA:

Ianques de Nova York Los Angeles Dodgers Mets de Nova York Celtas de Boston Minnesota Timberwolves Dallas Mavericks Febre Indiana Pacers de Indiana Padres de San Diego Guardiões de Cleveland

Atletas mais procurados em 2024, nos EUA

O atleta mais pesquisado este ano no Google Estados Unidos foi Mike Tyson por ter saído da aposentadoria para lutar contra os muito mais jovens Jake Paulo (quinto), que também obteve cliques suficientes para estar na lista. Curiosidade, morbidade, chame como quiser, mas continua chamando a atenção. O resultado: uma vitória de Paul já esperada, mas também um recorde de audiência para este evento de boxe streaming sem precedentes.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024, sem dúvida, chamaram a atenção. Os fãs de esportes nos EUA queriam mais informações sobre competidores populares, como ginastas americanas Simone Biles (terceiro) e Jordânia Chiles (novena). Foram dois dos atletas mais pesquisados ​​em 2024, como o argelino Imane Khelif (segundo), cujo JJ. OO. foram ofuscados por uma disputa sobre a elegibilidade de género.

Não poderia faltar nas pesquisas mais frequentes em 2024 Caitlin Clark (sétimo), que tanta emoção, curiosidade e até polêmica gerou com o encerramento recorde de sua carreira universitária em Iowaentão a primeira escolha no draft da WNBA, terminou como o Estreante do Ano da liga, dando esperança ao Febre Indiana ajudando a qualificá-los para os playoffs.

O golfista completa a lista Scottie Scheffler (quarto) – porque onde há milhões, as pessoas querem saber mais, Antonio Eduardo (sexto) do Minnesota Timberwolves e dois jogadores da NFL: Harrison Butker (oitavo) do Chefes de Kansas City sim Brandon Aiyuk (décimo) do São Francisco 49ers.

Estes foram os atletas mais pesquisados ​​em 2024, nos EUA:

Mike Tyson Imane Khelif Simone Biles Scottie Scheffler Jake Paulo Antonio Eduardo Caitlin Clark Harrison Butker Jordânia Chiles Brandon Aiyuk

Perguntas mais pesquisadas em espanhol em 2024… e com toque esportivo

Quatro das 10 primeiras perguntas mais pesquisadas no Google em espanhol em 2024 e que começaram com a palavra “Quem…?” Eles têm um tema esportivo, incluindo o número dois.

ESPN+ em espanhol

A segunda pergunta mais frequente dos usuários espanhóis este ano é: “Quem ganhou a Bola de Ouro?”A resposta é: Kylian Mbappé do Real Madrid e do Seleção francesa. Em quinto lugar, outra questão futebolística: “Quem ganhou a Copa América?” Claro, foi o Seleção argentina.

A sexta entre as perguntas mais pesquisadas foi: “Quem ganhou o Super Bowl?” Los Chefes de Kansas City eles derrotaram o São Francisco 49ers25-22, para vencer o bicampeonato.

E o sétimo da lista, “Quem ganhou a luta do Canelo?“Foram duas brigas e a resposta é: O Canelo Álvarez ganhou os dois! Em maio, o mexicano superou Jaime Munguia por decisão unânime e, em setembro, derrotou Edgar Berlanga por decisão unânime.

Os usuários de língua espanhola também queriam saber sobre os lugares em 2024. No top 10 desse tipo de perguntas mais pesquisadas, o número 7 tem a ver com esportes: “Onde é disputada a Copa América?”A edição de 2024 do torneio foi realizada neste verão no Hard Rock Stadium em Miami.

Estádios mais pesquisados ​​com o Google Maps em 2024, nos EUA

Google Mapas É uma das ferramentas mais utilizadas para buscar informações valiosas e interessantes sobre lugares, além de coordenadas exatas, como guias locais.

Algo que chama a atenção nos estádios que mais geraram pesquisas no Google Maps em 2024 por usuários dos Estados Unidos é que seis dos 10 estádios pertencem a times do estado de Nova York, incluindo o Cricket Stadium, Estádio Internacional de Críquete do Condado de Nassauem Long Island, que foi desativado em julho. (Observação: o MetLife Stadium está localizado no estado de Nova Jersey, mas é a casa do New York Jets sim New York Giants na NFL.)

Estes foram os estádios mais pesquisados ​​com o Google Maps em 2024, nos EUA: