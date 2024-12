Copa do Mundo 2026: Como funciona o sorteio das Eliminatórias Europeias

ESPN apresenta tudo o que você precisa saber sobre o sorteio da UEFA: formato, potes, datas e funcionamento

Os países europeus saberão quais os seus caminhos para Copa do Mundo FIFA 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá quando o sorteio for realizado nesta sexta-feira, 13 de dezembro.

A seguir, contamos tudo o que você precisa saber sobre a campanha de qualificação do UEFA.

Quando será o sorteio das eliminatórias para a Copa do Mundo?

O sorteio acontecerá na sexta-feira, 13 de dezembro. O horário ainda não está confirmado.

Como são os tambores?

Os oito quartos-de-final do Liga das Nações da UEFA (UNL) foram automaticamente colocadas no Pote 1, juntamente com Inglaterra, Bélgica, Suíça e Áustria.

Isso porque os vencedores das quartas de final da UNL deverão estar em um grupo de quatro e ter as datas internacionais de março e junho gratuitas.

De qualquer forma, as 12 equipes do Pote 1 são as 12 melhores de acordo com o Ranking Mundial da FIFA.

Os demais potes são determinados pelo Ranking Mundial da FIFA.

Os quartos de final da UNL são listados como ‘vencedores de’/’perdedores de’ partidas (vamos expandir isso).

Potes confirmados para o sorteio da Copa do Mundo

Potes confirmados para o sorteio da Copa do Mundo Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Bomba 4 Bombo5 GD Espanha-Holanda Ucrânia Escócia Bulgária Moldávia GD Alemanha-Itália Suécia Eslovenia Luxemburgo Malta GD Portugal-Dinamarca Turquia República de Irlanda Kosovo Andorra GD França-Croácia Vendavais Albânia Bielorrússia Gibraltar PD Alemanha-Itália Hungria Macedônia do Norte Armênia Liechtenstein PD Espanha-Holanda Sérvia Geórgia Cazaquistão São Marino PD Portugal-Dinamarca Polônia Finlândia Azerbaijão PD França-Croácia Grécia Islândia Estônia Inglaterra Romênia Irlanda do Norte Chipre Bélgica Eslovaquia Montenegro Ilhas Faroé suíço Chequia Bósnia e Herzegovina Letónia Áustria Noruega Israel Lituânia GD = Vencedor de | PD = Perdedor

Como funciona o sorteio?

É um pouco complicado, então fique conosco.

Juntando-se aos oito finalistas da UNL no Pote 1 estão dois países, Áustria e Bélgica, que disputarão um playoff de promoção/rebaixamento em março. Apenas a Inglaterra e a Suíça não precisarão de uma Marcha Livre.

Nos potes 2, 3 e 4 há 14 países que disputam playoffs em março.

No regulamento original do sorteio, todos os times que deveriam disputar os playoffs deveriam ser priorizados em um grupo de quatro. A FIFA atualizou os regulamentos no final de novembro para eliminar esta cláusula. Foi considerado injusto porque as equipes do play-off nos potes 2, 3 e 4 seriam forçadas a jogar em grupos mais difíceis, potencialmente contra os vencedores das quartas de final da UNL no pote 1 e outras equipes do play-off de melhor classificação do outro. bateria.

Não são boas notícias para as seis equipes do Pote 2 que não precisam jogar os playoffs, já que as regras antigas garantiam que elas entrariam em um grupo de cinco e evitariam automaticamente os quatro países mais fortes como vencedores das quartas de final da UNL.

Aqui está o que sabemos com certeza no início do sorteio:

– Os quatro vencedores das quartas de final da UNL deverão entrar em um grupo de quatro.

– Um grupo de cinco só pode conter um time perdedor das quartas de final da UNL ou um time dos playoffs.

O sorteio começará com todas as equipes do Pote 1 ao Pote 5. Grupos de quatro equipes (A a F) são concluídos primeiro, sujeitos às condições do sorteio para equipes da UNL.

O que mais devemos levar em conta?

Bomba 1

Não é garantido que Inglaterra e Suíça estejam num grupo de cinco, mas a probabilidade é de 75%. Existem oito grupos possíveis para eles, e apenas dois contêm quatro equipes.

Bomba 2

Seis sem play-off: Suécia, País de Gales, Polónia, Roménia, Chéquia, Noruega

Seis com play-off: Ucrânia, Türkiye, Hungria, Sérvia, Grécia, Eslováquia

Como num grupo de cinco só pode haver uma equipa do play-off, o que acontecer com Inglaterra e Suíça será decisivo.

No caso improvável de Inglaterra e Suíça acabarem num grupo de quatro equipas, todas as equipas do pote 2 do play-off terão de ir para um grupo de quatro, e todas as equipas não-play-off do Pote 2 terão de ir para um grupo de quatro.

Se a Inglaterra ou a Suíça estiverem num grupo de quatro, restará apenas um possível grupo de quatro para as seleções não empatadas nos play-offs.

Se Inglaterra e Suíça estivessem num grupo de quatro, haveria dois possíveis grupos de quatro para as seleções sem play-off.

Bomba 3

Sete sem play-off: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Finlândia, Israel, Montenegro, Irlanda do Norte, Macedónia do Norte

Cinco com play-off: Escócia, Eslovénia, República da Irlanda, Geórgia, Islândia

Quando chegarmos ao Pote 3, todos os grupos de cinco equipas poderão já ter uma equipa de entrada, o que coloca automaticamente as cinco equipas de entrada deste pote num grupo de quatro.

Bomba 4:

Doze sem repescagem: Azerbaijão, Bielorrússia, Chipre, Estónia, Ilhas Faroé, Cazaquistão, Letónia, Lituânia, Luxemburgo

Três com play-off: Arménia, Bulgária, Kosovo

Há ainda menos hipóteses de um grupo de cinco equipas estar disponível para as três equipas do play-off neste pote.

As equipes do play-off da UNL no Pote 5 não jogarão suas eliminatórias até março de 2026, portanto não serão afetadas pelo sorteio da Copa do Mundo.

Dezesseis países da UEFA se classificarão para a Copa do Mundo FIFA de 2026. Eva Marie Uzcategui – FIFA/FIFA via Getty Images

Como irá funcionar para os vencedores dos quartos-de-final da UEFA Nations League?

Como as quartas de final da UNL serão disputadas em março, não se sabe até então quais são os quatro países que deverão ter o mês de junho de folga para as finais, e estarão em um grupo de quatro. Assim o sorteio terá os confrontos das quartas de final como vencedores ou perdedores de cada empate, conforme consta nos potes. Isso significa que os oito grupos da Copa do Mundo não enfrentarão seus rivais do Pote 1 até março.

Quartas de final

Holanda contra Espanha

Croácia contra França

Dinamarca contra Portugal

Itália contra Alemanha

Qual é o formato da qualificação europeia para o Mundial?

Existem 54 nações ativas na UEFA. O 55º, a Rússia, não participará devido à guerra em curso na Ucrânia.

As 54 seleções serão divididas em 12 grupos, seis serão formados por cinco países e seis serão formados por quatro.

Quando são disputados os jogos?

Existem 10 datas internacionais em março, junho, setembro, outubro e novembro.

As equipes de um grupo de cinco começarão a qualificação em março. No entanto, se um grupo de cinco equipes contiver uma equipe das quartas de final ou dos playoffs da UNL, eles deverão ter as datas de março gratuitas. Os demais países terão duas datas livres para disputar amistosos internacionais.

As equipes de um grupo de quatro começarão a se classificar em setembro, deixando março e junho livres para as quartas de final da UNL, playoffs ou amistosos internacionais.

Quantas seleções europeias se classificam para a Copa do Mundo ampliada?

ESPN Futebol Fantasia Crie uma liga e personalize o número de jogadores, a pontuação e as regras para jogar na liga que você você você quer. Crie uma liga hoje!

No formato antigo, a UEFA fornecia 13 nações. Na edição de 2026, o número aumentará em três, chegando a 16.

Como as seleções se classificam para a Copa do Mundo?

Os 12 vencedores dos grupos vão diretamente para a Copa do Mundo. Os 12 segundos classificados irão para os play-offs, aos quais se juntarão quatro equipas da última edição da UEFA Nations League, para lutar pelos últimos quatro lugares.

Como as seleções da Liga das Nações da UEFA chegam aos play-offs da Copa do Mundo?

Os 14 vencedores dos grupos da edição de 2024 da UNL se classificaram da Liga das Nações A para a Liga D. Os quatro primeiros vencedores dos grupos da UNL que não terminarem entre os dois primeiros do grupo de qualificação para a Copa do Mundo terão acesso aos play-offs.

A ordem de prioridade para as quatro vagas do play-off da Copa do Mundo é:

España

Alemanha

Portugal

França

Inglaterra

Noruega

Vendavais

Chequia

Romênia

Suécia

Macedônia do Norte

Irlanda do Norte

Moldávia

São Marino

Das 14 equipes que venceram seus grupos da UNL, 10 delas estão no Pote 1 ou 2 para o sorteio, portanto, se se classificarem, terminarão entre os dois primeiros do seu grupo. Se assim fosse, Macedónia do Norte, Irlanda do Norte, Moldávia e São Marino obteriam um lugar no “play-off”.

Se, depois de passar por todos os vencedores dos grupos, ainda houver lugares disponíveis para o play-off, reverterá para a classificação geral da Liga UNL, o que significa que passará por toda a Liga A em vez de todos os segundos classificados dos grupos. .

Como funciona o play-off da Copa do Mundo?

As equipes serão classificadas com base no desempenho nos playoffs de partida única, que serão disputados em março de 2026.

Bomba 1: os vice-campeões dos grupos de qualificação para a Copa do Mundo com os quatro melhores registros.

Bomba 2: como acima, equipes do quinto ao oitavo lugar

Bomba 3: como acima, equipes do nono ao décimo segundo

Bomba 4: Seleções da Liga das Nações da UEFA

Semifinais:

Pote 1 x Pote 4

Pote 2 x Pote 3

As equipes mais bem classificadas jogarão em casa nas semifinais.

Os vencedores se enfrentarão na final, com sorteio prévio para definir qual time jogará em casa.

Os vencedores das quatro finais das eliminatórias se classificarão para a Copa do Mundo FIFA de 2026.