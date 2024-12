Copa Intercontinental: O que dizem no Real Madrid em Pachuca?

Jude Bellingham e Carlo Ancelotti falaram com a mídia antes da final que realizarão na Copa Intercontinental.

Carlos Ancelotti, diretor técnico da Real Madriddescrito Pachuca como uma equipe dinâmica, que fará da final da Copa Intercontinental de 2024 uma partida atraente, até chamada Salomão Rondon já Osama Idrissi como peças-chave dos Tuzos, enquanto Jude Bellingham Ele descreveu os mexicanos como um time que joga muito bem e tem intensidade.

“É uma equipa que tem as suas características, uma equipa que obviamente, para eles e para nós, será um jogo muito importante, vão dar tudo, têm um sistema bastante claro, jogadores que conhecemos, como Rondon e tal como o Idrissi, que jogou aqui, eles têm jovens, é uma equipa dinâmica porque têm laterais que empurram, por isso vai ser um jogo divertido”, descreveu Carlos Ancelotti um Pachuca na conferência de imprensa antes da grande final do Copa Intercontinental 2024.

“Estamos muito entusiasmados por estar aqui, porque obviamente estamos aqui porque nos saímos muito bem. É um presente para nós, igualmente para Pachucaque se esforçou para vencer Botafogo tudo Al-Ahly“Portanto, é um presente para ambas as equipes, isso nos enche de grande entusiasmo, vamos tentar vencer, levar para Madrid”.

O Real Madrid enfrentará o Pachuca na final da Copa Intercontinental. Imagens Getty

Por outro lado, Jude Bellingham deu seu ponto de vista sobre o estilo de jogo de Pachucadepois de analisarem os dois jogos anteriores que o Tuzos enfrentou a Copa Intercontinental de 2024ante Botafogo sim Al-Ahly.

“Ele nos contou certas coisas, acabamos de nos conhecer. Parece que jogam muito bem, com intensidade, e amanhã estarão muito motivados para o jogo. Com certeza será um grande jogo e eles merecem estar aqui, assim como nós, por isso temos todo o respeito do mundo por eles, humildade e vamos tentar fazer o melhor jogo para vencer”, afirmou o futebolista inglês.