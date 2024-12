Costar de ‘It Ends With Us’ de Blake Lively mostra apoio na guerra de Baldoni

O elenco de “It Ends With Us” agora está escolhendo publicamente um lado Blake Lively a batalha contra o assédio sexual Justin Baldoni o diretor do filme.

Brandon Sklenar que interpreta Atlas Corrigan no filme, encorajou os fãs a se aprofundarem na denúncia completa que Blake apresentou contra Baldoni … dizendo a seus seguidores no Instagram: “Pelo amor de Deus, leiam isto”.

Na época, acreditava-se que isso era em grande parte baseado em diferenças criativas na direção do filme… algo Brandon abordado naquela época dizendo: “Vilificar as mulheres que colocaram tanto de seu coração e alma em fazer este filme porque acreditam tão fortemente em sua mensagem parece contraproducente e prejudica o assunto deste filme.”

No entanto, o processo de Blake alega que a rivalidade com Justin estava enraizada em algo mais sinistro do que isso.

Além do apoio de Brandon, Blake recebeu o apoio de vários outros amigos e atores, alguns dos quais não estiveram envolvidos no filme, como Âmbar Ouvida – que tem história pessoal com a equipe de relações públicas de Baldoni – e Michele Morroneque co-estrelou com Blake em “A Simple Favor 2”.