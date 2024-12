Criança faz birra no Walmart e faz uma grande bagunça, em vídeo

Cena bagunçada no Walmart… uma garotinha teve um acesso de raiva épico, jogando comida para todo lado e quebrando garrafas de vidro… e está tudo em vídeo.

A filmagem começa com a criança pegando alimentos na delicatessen e jogando-os no chão… aparentemente sem qualquer supervisão dos pais.

A garota se liberta e volta a jogar comida embalada no chão… só que dessa vez ela pisa nos itens.

Somente quando ela chega a uma caixa de garrafas de vidro cheias de suco com gás ela é confrontada… com um homem a agarrando depois que ela consegue quebrar algumas garrafas no chão, espalhando vidro e suco por todo o lugar. Não está claro onde o incidente ocorreu.