Crianças assistidas por programas sociais se divertem no Penedo Luz

A última sexta-feira (21) foi muito especial para crianças assistidas por programas sociais da Prefeitura de Penedo. Elas se divertiram e brincaram na Vila Mágica, atração gratuita do Penedo Luz que segue até o dia 05 de janeiro de 2025, na Praça 12 de Abril.

As crianças tiveram a oportunidade de andar na roda gigante, no carrossel de carrinhos e também na Jardineira Animada, que percorreu as principais avenidas de Penedo, ao comando da Cia Flor de Sertão, grupo de teatro infantil que cantou e animou todas elas com brincadeiras.

Elas, ainda, tiraram fotos com o Papai Noel, na decoração natalina e nos pontos instagramáveis iluminados espalhados pela praça.

“As crianças ficaram muito felizes. Elas se divertiram com as atrações e ficaram encantadas e maravilhadas. Muitas delas disseram que estavam vivendo o melhor Natal do mundo. Foi um momento ímpar, pois empolga, fascina e mexe com os sentimentos”, disse Josilene Xavier, diretora do CRAS do bairro Senhor do Bonfim.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

Fotos da galeria Kamylla Feitosa – SEMCLEJ Penedo