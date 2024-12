Cruz Azul espera forte sanção por incidentes na semifinal

A Comissão Disciplinar vai multar financeiramente a Cruz Azul, embora esteja em análise uma sanção ainda maior para as denúncias e agressões

MÉXICO.- Após a eliminação nas semifinais contra o América, Cruz Azul espera uma forte sanção do Comissão Disciplinar e ao mesmo tempo avalia a possibilidade de emigrar para Puebla para os jogos em casa do Torneio Clausura 2025.

Várias fontes consultadas por ESPN confirmou a este meio que o Comissão Disciplinar da Federação Mexicana de Futebol (FMF) multará financeiramente Cruz Azul pelos incidentes ocorridos no final do duelo contra os Águilas no último domingo, no Estádio Ciudad de los Deportes, mas no momento está sendo analisada uma sanção ainda maior.

O Disciplinar está coletando evidências em áudio, foto e vídeo dos fatos ocorridos nos túneis dos vestiários, na sala de imprensa e na cabine de arbitragem do estádio, além da análise do cartão de arbitragem do assobiador Adonai Escobedo e do laudo entregue pelo comissário da FMF designado para a Semifinal do Retorno.

Segundo fontes, ocorrerão pelo menos 11 violações do regulamento e do protocolo de segurança por parte de membros da diretoria, comissão técnica e jogadores de La Maquina, entre as quais insultos e ameaças ao árbitro Adonai Escobedo, bem como o uso de força física e ataques físicos e verbais contra o repórter Edgar Malagón.

As fontes também confirmaram que o jornalista agredido apresentou queixa ao Ministério Público na segunda-feira por ameaças de morte e ferimentos, enquanto funcionários do Ministério do Interior abordaram Edgar Malagón para aconselhá-lo sobre o processo legal em curso. O repórter não pode dar declarações públicas ou detalhes enquanto a investigação estiver em andamento.

Entretanto, além da forte sanção económica que virá do FMF para Cruz Azulo Comissão Disciplinar analisa uma possível punição a todos os integrantes da equipe envolvidos no incidente, entre eles os dirigentes uruguaios Iván Alonso e Mathías Cardaccio, além de segurança, comunicação e funcionários do clube de cimento.

As fontes não especificaram em que dia Comissão Disciplinar emitirá sua deliberação nem o alcance da mesma, ou seja, se permanecerá multa pecuniária ou também haverá inabilitação temporária para os conselheiros ou mesmo veto para Cruz Azul como local no início do Clausura 2025.

Por outro lado, fontes também confirmaram ESPN que a directiva de Cruz Azul analisa a possibilidade de disputar seus jogos em casa no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, a partir do próximo torneio, pois além do fato de a equipe se sentir feliz com a resposta da torcida no Estádio Ciudad de los Deportes, a realidade é que o A diretoria não está satisfeito com questões administrativas, financeiras, logísticas ou de capacidade da propriedade Colonia Nochebuena, algo que ficou evidente após os incidentes ocorridos na segunda mão da semifinal do Apertura 2024 contra o América.

Caso La Maquina permanecesse no Estádio Ciudad de los Deportes para o próximo torneio, garantiram fontes ESPN que Cruz Azul suspenderá as conferências presenciais na sala de imprensa com os treinadores pós-jogo e estas serão realizadas virtualmente – como aconteceu durante a pandemia -, com as quais os repórteres seriam conduzidos da cabine de comunicação ao campo através das tribunas e não mais pelos túneis dos vestiários.

Uma vez em campo, os jornalistas poderão entrevistar os jogadores da zona mista, mas seriam proibidos de descer até o vestiário até mesmo para desocupar o prédio, medida que já seria aprovada pela própria FMF após os incidentes ocorridos no domingo passado. Cruz Azul vs América.