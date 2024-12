Cruz Azul: Exárbitros mexicanos ‘exoneran’ a Adonai Escobedo

Assobiadores aposentados e com larga experiência no futebol mexicano opinam sobre qual é a ‘culpa’ de Escobedo na desordem ocorrida no final da volta entre Cruz Azul e América

MÉXICO – Ex-árbitros de futebol mexicanos analisaram o trabalho de Adonai Escobedoque julgou a segunda partida das quartas de final entre Cruz Azul e Américae na maioria dos casos o ‘exoneraram’ do ocorrido no final do jogo, quando os celestiais foram eliminados da Liguilla e reclamaram com o assobiador em seu vestiário.

Alguns destacaram falhas técnicas na regra do juiz central e houve também quem comentasse que este não teria marcado o penálti que colocou as águias na final.

Os jogadores do Cruz Azul reclamaram das decisões de Adonai Escobedo. Imago7

“Valor Adonai tuvo”

Roberto García Orozco Foi direto ao apontar: “Na minha opinião, acredito que o árbitro não tem responsabilidade pelo que aconteceu no final do jogo; os jogadores, às vezes por frustração com uma derrota, agem ou dizem coisas que não a justificam. .”

“Parece-me que Adônis Tomou boas decisões no jogo e no final cometeu um erro técnico no reinício; “O árbitro pode cometer um erro, é a isso que está exposto, mas garanto-vos que o faz sem pretender afectar nenhuma das duas instituições”.

Reconheceu que “foi um jogo muito difícil, com antecedentes também muito complicados”, pelo que explicou que “Adônis aplica bem o regulamento, tem coragem de tomar decisões”, embora tenha afirmado: “Só lhe resta uma situação técnica antes da pena de Cruz Azul“.

Ele disse que Escobedo Parece ser um árbitro “preparado e respeitoso”, embora tenha afirmado: “Ontem à noite cometeu um erro que acabou por afectar o resultado do jogo”.

“O pênalti foi correto”

Por sua vez, Gilberto Alcalá afirmou: “Na minha opinião, é marcado um pênalti correto e que ele é o responsável direto pelo ocorrido, bom, não; ele é o responsável pelos 90 minutos, não gostei do trabalho dele, que são duas coisas diferentes, mas é isso que influenciou no resultado final, não, acho que teve um valor muito especial ele ter se levantado e decidido o pênalti com um time tão mediático quanto o time. América“.

“Aí, no final, acho que também teve uma jogada duvidosa, quando (Néstor) Araujo recarregou na ‘Toro’ (Fernández), mas cara, tem mais coisas para perguntar Cruz Azul do que ao árbitro”, foi sincero Alcalá.

“Adônis Ele foi um árbitro que conduziu a partida como desejado e a concluiu com sucesso. Falta-lhe um pouco de experiência, foi um jogo duro, difícil, mas no geral fez bem o seu trabalho, embora o povo de Cruz Azul “Estou muito chateado.”

“Uma supervisão regulatória”

Leon Padró Borja Ele não mediu palavras ao afirmar que Adonai Escobedo “teve um descuido regulatório ao não verificar ou controlar que os jogadores de cada equipe, conforme mencionado na regra, estivessem no seu meio campo de jogo, com exceção de quem retoma o jogo no centro do campo.

“Aí, obviamente, é um erro técnico e infelizmente o VAR não inclui este tipo de situações para revisão… Daí deriva a seguinte ação de jogo que significou a penalidade”.

Mantido Leon Padró Borja que “muitas vezes os preceitos, o próprio espírito da regra, de controlar o básico estão sendo deixados de lado, e justamente, o árbitro deve ter uma posição estratégica para controlar todos os tipos de retomada e é por isso que essa mancha permanece na situação de a festa”.

“Sendo estritamente objetivo, acredito que uma desatenção desta natureza não deveria ocorrer num árbitro deste nível, num árbitro internacional”, concluiu.

“Eu não teria marcado”

Além disso, Eduardo Brízio considerou que Adonai Escobedo não se responsabiliza pelo aborrecimento demonstrado pelos dirigentes e jogadores celestes, e que originou insultos ao corpo de arbitragem.

“O árbitro não tem culpa nem responsabilidade; foi uma série de detalhes: a importância da partida, a falta de educação esportiva dos contendores, porque quem perde ‘queima’. Cruz Azul perdeu, é porque ‘o árbitro marcou quatro gols’… Eles marcaram quatro e aí você culpa o árbitro, por favor!”

sugerido Eduardo Brízio Deixe que quem joga futebol entenda que às vezes marca a seu favor e às vezes contra você. “Você não quer que haja injustiças? Deixe-os ir para o céu!”

Finalmente, Brizio Cárter Ele lembrou que as jogadas duvidosas não são do VAR, mas “apenas aquelas que são claras, óbvias e manifestas. E neste caso, não vejo o pênalti (que deu ao América uma vaga na final) tão claramente. marcou, porque para que um pênalti seja marcado a jogada precisa ser muito clara. Vejo essa como ‘entre azul e boa noite’.