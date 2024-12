Cruz Azul: Willer Ditta em dúvida para o jogo de volta da semifinal

O zagueiro colombiano machucou o tornozelo durante a partida contra o time azulcrema e não há certeza se jogará no domingo

O defensor de Cruz Azul Companhia Willer Fica em dúvida para o duelo de volta contra Américadepois de sofrer uma torção no tornozelo na parte final da primeira mão.

O zagueiro colombiano não foi substituído porque a ‘Máquina’ não tinha janelas de reposição e, embora tenha encerrado o duelo com desconforto, finalizou com o próprio pé.

Willer Ditta machucou o tornozelo no jogo de ida da semifinal contra o América. Heitor Vivas/Getty Images

Nesta sexta-feira, o tornozelo do zagueiro apareceu menos inchado, mas ele será avaliado e levado aos poucos para que esteja à disposição para o retorno, já que é jogador fundamental no esquema do time. Martin Anselmi e até a primeira mão das semifinais, nenhum minuto do torneio foi perdido.

Além do mais, Empresa Willer Ele não tem substituto natural no elenco e, caso não esteja disponível, Anselmi terá que capacitá-lo como zagueiro. Jorge Sanches ó Ignácio Riveroque já colocou nessa posição na ausência do colombiano no torneio anterior.

Cruz Azul Ele dormiu ontem à noite em seu hotel de concentração e esta manhã realizou um trabalho regenerativo para libertar o esquadrão à tarde. Ele se reencontrará no sábado no treino da tarde e ao final retornará aos treinos.