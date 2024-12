Cruz Azul x América: crônica da frenética eliminação celestial

A equipe azul claro e azulcrema protagonizou um duelo antológico na Liguilla, que foi pontuado por polêmica de arbitragem e reclamações ao juiz

Cruz Azul foi eliminado por América 3-4 nas semifinais do Abertura 2024, após 90 minutos em que lutou contra erros defensivos que impactaram o placar, além de lapsos envolvidos em polêmica de arbitragem e que causaram frenesi no time azul claro que chegou aos túneis do Estádio Ciudad de los Deportes na forma de reclamações e vozes contra o sibilante Adonai Escobedo.

Abaixo, são revividos os momentos que marcaram uma das semifinais que ficarão na retina dos torcedores, após uma série histórica de duelos em Liga MX.

Jogadores do Cruz Azul reclamaram repetidamente com Adonai Escobedo pelas decisões dos árbitros Imago7

Com o local silenciado por conta de uma desvantagem de dois gols para o América, aos 15′ e 49′, por erros de Alexis Gutiérrez sim Rodolfo Rotondirespectivamente, Cruz Azul alimentaram esperanças de mais uma noite mágica na frente de seus fãs através de um Gonzalo Piovi para Ignácio Rivero que beijou as redes e fez o 1-2 (68′); no entanto, Jorge Sanches Voltou a complicar o jogo para a equipe, pois permitiu um chute de Ramón Juárez para a rede graças à má marcação em uma bola parada que ficou em 1-3. (72′).

(80′) Mais uma vez com a corrente contra, Cruz Azul veio à tona com a esperança de navegar em direção a um bom porto graças à reivindicação parcial de Sánchez às arquibancadas com uma assistência para Gabriel Fernándezque colocou o placar em 2 a 3 no tabuleiro para refletir a superioridade celestial contra o rival ferrenho.

(86′) O zênite na paixão de Cruz Azul Ele chegou a quatro minutos do final, cortesia da seleção juvenil Amaury Moralesque desferiu um golpe quase definitivo no América com o empate em 3 a 3, com um voleio colorido na varanda da área que congelou Luis Malagon e cujo único contato com a bola era retirá-la do fundo de sua armação.

(89′) Com o passe em mãos e o fim do túnel a poucos minutos de distância, uma jogada que levou a um confronto de Rodolfo Rotondi golpe Eric Sanchez Dentro da área caiu como um balde de água gelada para o time e para a congregação celeste, já que o assobiador declarou pênalti após revisão silenciosa no VAR, acompanhado de jogadores dos dois lados em disputas verbais e manuais, além de reclamações em todas as direções da equipe técnica.

(90’+4′) Após vários minutos perdidos devido à revisão detalhada da jogada e doze minutos de prorrogação declarados Rodrigo Aguirre Ele colocou a bola na marca e bateu Kevin Mier com um chute cruzado que enganou o goleiro colombiano e fez 3 a 4 no placar.

Uma nova controvérsia na arbitragem

(90’+5) Jorge Sanches Ele pegou a ponta direita no último terço do campo, para dar jogada para Gabriel Fernández de volta ao quadro; No entanto, o atacante recebeu cobrança de Nestor Araújo nas costas e depois foi estampado no tornozelo, joelho e parte do rosto. No entanto, Adonai Escobedo descartou uma possível falta, apesar do atacante ter permanecido na grama por um período considerável de tempo e diante das reclamações de Ignácio Rivero.

(90’+8′) Rodrigo Aguirre lutou com Gonzalo Piovi durante uma disputa de bola no meio do campo e o atacante saiu de campo para um amarelo duplo, após receber o primeiro por comemorar 3 a 4 sem camisa.

Com o apito final, Cruz Azul Saiu em silêncio em direção ao vestiário do Estádio Ciudad de los Deportes, enquanto América Ele comemorou a passagem para a final em campo e no gol Luis Malagon Ele foi retirado por assistência, com oxigênio incluído, devido à queda de pressão.

Com as equipes e os árbitros nos túneis do estádio, o calor do momento tomou conta dos vestiários, Cruz Azul vociferou com raiva contra Adonai Escobedo pelo trabalho realizado como juiz central.

“Adônisfilho da puta”, “Todas as imagens vão sair”, “Todas as imagens vão transcender de novo”, “Mais um jogo obscuro”, foram algumas das frases que se ouviram nos corredores do vestiários do Estádio Ciudad de los Deportes.

O ânimo caiu por um breve período; Contudo, a chegada dos meios de comunicação à sala de imprensa foi um novo catalisador, uma vez que os jogadores do Cruz Azul Eles saíram do vestiário para pedir que perguntassem tudo e registrassem. Momentos depois, integrantes da comissão técnica celeste ficaram chateados com os repórteres que captaram as denúncias em vídeo. Um membro da imprensa foi até expulso do local por seguranças e membros do clube.

Após o referido momento, o capitão do Cruz Azul, Ignácio Riveroacompanhado do presidente da entidade, Victor Velázquezentrou na sala de imprensa para pedir desculpas aos presentes.

“Peço desculpas, não sei o que aconteceu. Vamos nos acalmar. Não criem comoção”, disse ele, ainda com o pulso da festa a todo vapor.

O primeiro técnico a aparecer diante dos microfones foi André Jardineacompanhado por funcionários da Cruz Azul equipados com câmeras para registrar as perguntas e seus emissores. O treinador brasileiro destacou que a recompensa veio para a equipe depois de passar por maus momentos e críticas no início do torneio, já que os resultados não favoreceram o elenco azulcrema.

Depois de um período tenso, Martin Anselmi Ele apareceu brevemente para ressaltar que “as emoções dificultavam a visão clara das coisas” e preferiu sair sem dizer nada “atroz”, mas não antes de agradecer aos fãs do cruz azul e destacam que continuarão em busca do tão aguardado título.