Dakota Ditcheva revela seu número 1 no peso mosca e responde a constantes perguntas sobre sua saída do PFL para o UFC

Dakota Ditcheva deu um grande passo em sua carreira ao conquistar seu primeiro campeonato PFL e se tornar a primeira lutadora a finalizar Taila Santos.

Foi o desempenho perfeito para medir o desempenho de Ditcheva em comparação com outros pesos mosca de elite, considerando que Santos era um desafiante ao título no UFC, que levou campeões e contendores perenes como Valentina Shevchenko, Liz Carmouche e Erin Blanchfield às decisões. A britânica de 26 anos dominou o Santos do início ao fim até desarrolhar um soco violento no corpo que encerrou a luta no segundo round.

“Acho que honestamente ela provavelmente me subestimou um pouco”, disse Ditcheva ao MMA Fighting sobre a vitória. “Como ela vem falando durante todo o torneio, não só nessa luta, desde o começo que sou só uma Barbie, ela está em um nível diferente. Eu realmente não acho que ela me respeitou e quanto a mim, eu respeitei todas as garotas deste torneio, tenham elas estado no UFC ou não.

“Acho que ela realmente ficou chocada quando eu bati nela e assim que dei o primeiro chute interno na perna, vi seu rosto mudar, e então a cada tiro que eu batia nela, ela fazia barulhos como se estivesse doendo. Acho que ela provavelmente me subestimou, o que é uma atitude boba de se fazer e algo que estou surpreso que ela tenha feito no nível dela.”

Com um cartel perfeito de 14-0 e apenas uma luta decidida em toda a sua carreira, Ditcheva parece estar no caminho certo para se tornar o rosto do PFL e um dos maiores pesos mosca do esporte.

Fechar o ano com um nocaute sobre o Santos definitivamente rendeu a Ditcheva um lugar mais alto no ranking geral, com 125 libras, mas até que altura ela deveria subir? Embora ela definitivamente defenda uma vaga perto do topo, até Ditcheva ainda tem outro nome em mente quando se trata do melhor peso mosca de todo o MMA no momento.

“Valentina Shevchenko. 100 por cento [she’s No. 1]”, disse Ditcheva sobre o atual campeão peso mosca do UFC. “Escute, ela é a primeira pessoa a terminar os rubis de um cinto. Ela existe há tanto, tanto tempo e permaneceu no topo desse nível. Eu sei que as pessoas estão dizendo que agora ela está um pouco deprimida [turn] mas ela está muito mais velha agora. Ela está no topo do nível há anos e ninguém foi capaz de eliminá-la.

“[Alexa] Grasso acertou aquela luta com ela, o que foi bastante justo, venceu-a de forma justa, mas, honestamente, ela também pode fazer tudo. Ela é uma lutadora completa de MMA. Ela não é apenas uma striker, nem apenas uma grappler, nem apenas uma lutadora. Ela é tudo. Ela pode mudar tudo. Eu realmente sinto que no peso mosca ela está 100 por cento lá em cima.”

Agora, só porque ela colocou Shevchenko em primeiro lugar não significa que Ditcheva não se favoreceria para vencer aquela luta ou qualquer outra na divisão.

Ditcheva tem total confiança em como ela se compara a qualquer pessoa no mundo com 125 libras, e ela acolhe com satisfação cada um desses desafios.

“Sim, porque conheço o trabalho que fiz”, disse Ditcheva sobre vencer os melhores pesos mosca do esporte. “Não perco nenhum treino. Estou lá todos os dias, duas vezes por dia, três vezes por dia se tiver uma sessão extra. Estou constantemente naquele tatame trabalhando e vivendo esta vida. Eu vou e volto para a academia todos os dias, quase não faço mais nada, então sei que não importa quem você coloca na minha frente, farei exatamente a mesma coisa todas as vezes.”

Graças ao seu domínio e destruição total em campo durante a temporada de 2024 do PFL, Ditcheva agora olha para o futuro com a esperança de enfrentar uma competição ainda mais acirrada no próximo ano.

Isso significa que o PFL precisa buscar oposição para desafiar Ditcheva, o que imediatamente gerou questionamentos sobre a possibilidade de ela buscar essas lutas em uma promoção como o UFC.

Como o UFC é a maior organização de todo o MMA, é impossível para Ditcheva evitar essa conversa. Dito isso, Ditcheva gosta de ressaltar que ela era apenas uma perspectiva de 5 a 0 quando o PFL a descobriu e isso a levou à plataforma onde ela finalmente ganhou um pagamento de um milhão de dólares junto com um campeonato em sua 14ª luta profissional.

Ou seja, Ditcheva não vai encerrar as lutas no UFC um dia no futuro, mas também reconhece que o PFL conquistou sua lealdade.

“Eu não odeio [questions about the UFC] mas sinto que o PFL merece o respeito deles”, disse Ditcheva. “Como eu disse, eles me pegaram na Europa. Eu era conhecido, mas não era grande. Não estou dizendo que estou enorme agora, mas recebi muita atenção recentemente. Eles me ajudaram a construir isso. Eles me ajudaram a construir meus seguidores, meus fãs. Eles me deram oportunidades como lutar naquele torneio europeu. Eles nem tinham divisão de peso mosca até eu assinar.

“Então não posso esquecer as oportunidades que eles me deram. Eles podem não ser o UFC, mas ainda são uma promoção incrível que fez muito por mim. Eu definitivamente não odeio as perguntas do UFC. Eu entendo, as pessoas estão interessadas nisso e há uma outra categoria de peso mosca lá na qual as pessoas estão ansiosas para me ver. Mas ainda há muito a ganhar do PFL, e tenho que ser grato pela posição que estou. estou dentro.”