Dan Hardy argumenta que o melhor peso pesado se resume a Francis Ngannou ou Tom Aspinall, ‘certamente não’ Jon Jones

É difícil argumentar contra Tom Aspinall, Jon Jones e Francis Ngannou que disputam o primeiro lugar como o melhor peso pesado do esporte, mas quem é realmente o melhor lutador dessa categoria no momento?

O analista veterano Dan Hardy admite que é uma pergunta muito mais difícil de responder do que você imagina, especialmente quando levamos em consideração as habilidades únicas que cada um traz para uma luta. Embora Jones atualmente detenha o título “indiscutível” dos pesos pesados ​​do UFC após vitórias sobre Ciryl Gane e Stipe Miocic, Hardy argumenta que sua grandeza geral não pode ser questionada, mas seu status como o melhor lutador da categoria definitivamente merece ser examinado.

“Acho que Jon Jones é o melhor peso por peso”, explicou Hardy ao falar ao MMA Fighting. “Acho que ele é a melhor representação do MMA em geral que já vimos. Acho que ele ainda está evoluindo, o que é assustador. Mas ele é o melhor peso pesado atual do planeta? Eu não acho.

“Acho que o vencedor de Aspinall contra Ngannou seria a resposta… sem desrespeito de forma alguma a Jon. Atual campeão dos pesos pesados, mas não o melhor peso pesado do planeta. Certamente não.

Por melhor que Jones tenha sido ao longo de sua carreira, ele só disputou duas lutas no peso pesado e Hardy sabe que lutadores como Aspinall e Ngannou apresentam problemas que ele ainda não enfrentou desde a mudança de divisão.

Hardy acredita que tanto Aspinall quanto Ngannou possuem um conjunto particular de habilidades que os tornam quebra-cabeças excepcionalmente difíceis de resolver no peso pesado, e é por isso que ele os coloca no topo de sua classificação pessoal.

“Você joga essas três lutas em qualquer ordem diferente, em qualquer cenário diferente, seja no octógono ou no SmartCage ou em um ringue de boxe ou qualquer outra coisa, elas acontecem de forma diferente a cada vez”, disse Hardy. “A realidade é que Tom Aspinall é o mais rápido dos três. Isso o torna muito, muito perigoso no peso pesado porque a velocidade mata no peso pesado.

“A grande diferença quando os atletas começaram a entrar no peso pesado, como o Andrei Arlovski naquela época, você olha para esses caras e eles parecem um meio-médio que aumentou de tamanho nas proporções certas. Isso é o que há de assustador em Tom Aspinall. O que ele estava na balança? 254 [pounds]? Ele está no topo da divisão dos pesos pesados, sem nenhuma gordura. Você pode dizer a mesma coisa de Francis Ngannou. Então, espécimes físicos, eu diria que Jon Jones está no último degrau.”

Dito isso, Hardy credita Jones por sua imensa experiência e QI de luta, mas às vezes nem isso é suficiente quando se lida com um peso pesado rápido e poderoso como Aspinall ou uma máquina de demolição humana como Ngannou, que pode apagar as luzes de qualquer um com um único soco.

“A criatividade de Jon Jones e a sabedoria, o QI de luta, que reina supremo”, disse Hardy. “Eu só me pergunto se ele tem essa habilidade no peso pesado com alguém tão rápido como Tom Aspinall e alguém tão poderoso como Francis Ngannou. Houve momentos em que Stipe [Miocic] pousado [on Jones at UFC 309] e acho que se Ngannou acertar esses golpes, Jon Jones não se levantará.

“Eu também acho que a velocidade de Tom Aspinall permitiria que ele desferisse socos contra Jon Jones e Ngannou que os dois caras não imaginariam e não seriam capazes de parar. A questão é se ele seria capaz de causar esse tipo de dano para nocauteá-los. Não sei. Já vi Francis tomar algumas decisões importantes. Eu sei que obviamente ele foi nocauteado por Anthony Joshua, mas ao mesmo tempo, você está falando de um boxeador de elite que é um atleta incrível ao mesmo tempo. Quero dizer, é tão difícil escolher um.”

Embora ainda haja uma chance de Aspinall enfrentar Jones no futuro para pelo menos responder a uma dessas perguntas, Ngannou continua sendo um estranho porque luta no PFL.

Depois de demolir Renan Ferreira em outubro, Ngannou está mais uma vez sem uma escolha clara para o seu próximo adversário, sem saber quem poderá enfrentar a seguir.

Ngannou poderia potencialmente enfrentar o vencedor do próximo Campeonato PFL de 2024, quando o russo Oleg Popov, com 19-1, enfrentar Denis Goltsov, mas é seguro dizer que qualquer um deles seria um azarão considerável contra “O Predador”.

Hardy entende o argumento contra Ngannou quando se trata de nível de competição, mas ele espera que a PFL continue a buscar o tipo de talento que permita ao maior agente livre da história da empresa manter pelo menos um domínio no topo da divisão de pesos pesados.

“Esse é um verdadeiro desafio e está acima do meu nível salarial, sendo eu apenas o chefe de operações de combate para a Europa”, disse Hardy sobre o próximo adversário de Ngannou. “Obviamente o campeonato de pesos pesados ​​que temos pela frente vai determinar um candidato. Também temos coisas como [Vadim] Nemkov na categoria peso pesado isso pode ser um problema muito interessante.

“’Reug Reug’ [Oumar Kane] chamou Ngannou, isso seria uma promoção cruzada interessante com o ONE Championship e sou eu falando como fã. Eu não faço essas ligações, mas se dependesse de mim, eu estaria aberto a uma luta cruzada ‘Reug Reug’, especialmente se pudéssemos realizá-la na África. Isso seria incrível.”