Dana White ‘100 por cento’ garante que Jon Jones x Tom Aspinall aconteça em 2025

Dana White sempre esteve confiante de que conseguiria organizar a luta entre Jon Jones e Tom Aspinall, mas agora ele deu um passo adiante.

Na noite de sábado, após o último evento do ano do UFC em Tampa, o CEO do UFC deu garantia absoluta de que Jones x Aspinall acontecerá em 2025, e espera que essa luta bata recordes quando dois campeões finalmente colidirem.

“Sim, direi 100 por cento [guaranteed]”, disse White quando questionado sobre Jones x Aspinall. “100 por cento [it’s a priority]. Acho que é provavelmente a maior luta da história dos pesos pesados, e é um grande acontecimento na história da empresa também. É uma grande luta.”

Essa é uma proclamação ousada de White, que normalmente não oferece esse nível de confiança a menos que já tenha um contrato em mãos, por isso diz muito sobre os planos em torno de Jones vs. Aspinall rumo ao Ano Novo.

Mesmo antes de Jones dominar e finalizar Stipe Miocic no UFC 309, em novembro, White esperava que o vencedor daquela luta enfrentasse Aspinall em uma luta pela unificação do título. Após a vitória desigual de Jones, ele minimizou seu interesse em lutar contra Aspinall e, em vez disso, sugeriu um confronto contra o campeão meio-pesado do UFC, Alex Pereira.

White imediatamente derrubou esses planos e permaneceu firme em que Jones acabaria aceitando a luta com Aspinall, não importa o quanto ele dissesse o contrário.

“É estranho”, disse White sobre Jones. “Deixe-me dizer o que há de estranho nisso. Geralmente esses caras dizem essa merda nos bastidores e não publicamente. Jon diz essa merda publicamente, mas não nos bastidores. Jon é um indivíduo único de se lidar.”

As maiores críticas de Jones sobre a luta se resumem à falta de experiência de Aspinall em grandes lutas, onde uma vitória não acrescentaria muito ao seu currículo e legado geral.

Embora Aspinall tenha um impressionante recorde de 8-1 no UFC, ele competiu apenas em duas lutas pelo título interino e isso não é nada comparado ao currículo quase imaculado de Jones, que inclui vitórias em 16 lutas pelo campeonato.

Dito isso, Aspinall é amplamente considerado o melhor peso pesado do esporte, o que inclui uma taxa de finalização alucinante, com apenas uma luta passando do primeiro round de suas oito vitórias no UFC.

Por mais que Jones possa protestar publicamente, White mantém sua crença de que quando a situação chegar, ele será capaz de fechar um acordo para fazer a luta contra Aspinall antes do final de 2025.

“Desde o primeiro dia, estive confiante de que Jon Jones faria essa luta”, disse White. “Quer dizer, antes mesmo da luta eu disse que se ele vencesse, não tem como o Jon não fazer essa luta. Jon Jones não tem medo de lutar contra ninguém e isso é fato. A única vez que algo remotamente estranho aconteceu com Jon Jones foi quando a porra do seu acampamento fez aquela coisa estranha com Chael Sonnen. ‘Não podemos lutar contra Chael Sonnen em cima da hora.’ Não foi ele. Essa era a equipe dele, e ele a ouvia por qualquer motivo.

“Mas essa é a jogada mais idiota da história do UFC. Mas fora isso, Jon Jones nos bastidores não é um cara que recusa brigas.”