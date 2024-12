Dana White reage à briga de fãs de Merab Dvalishvili no UFC 310: ‘Ele é meu mini-Sean Strickland sem boca’

Merab Dvalishvili está fazendo comparações com o ex-campeão dos médios do UFC, Sean Strickland, mas isso provavelmente não é uma coisa boa.

Na noite de sábado, no UFC 310, Dvalishvili se envolveu em uma briga com um fã no evento enquanto caminhava pelos bastidores após encurralar Aljamain Sterling em sua luta contra Movsar Evloev. As imagens surgiram logo depois que a segurança interveio e puxou Dvalishvili enquanto ele gritava com o torcedor, que acabou dando socos em outro treinador de Sterling.

O CEO do UFC, Dana White, não pareceu muito surpreso ao ouvir sobre o incidente porque descobriu que Dvalishvili não se opõe a ir atrás de ninguém – incluindo fãs falando mal dele nas arquibancadas.

“Ele é meu mini-[Sean] Strickland. Sem boca”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 310. “O que você faz? Deixe-o comprar o pay-per-view, eu acho. Não sei. Você não pode continuar brigando com fãs malditos. Você pode fazer isso. Vai custar muito dinheiro. Não sei.

“Eu digo isso o tempo todo. Estamos no maldito negócio da luta. Isso acontece. Temos que lidar com isso.”

É perfeitamente possível que a Comissão Atlética do Estado de Nevada revise as imagens da briga depois de multar e suspender Arman Tsarukyan depois que ele teve um incidente semelhante com um fã durante sua caminhada até a jaula no UFC 300 em abril. Como Dvalishvili estava treinando Sterling no sábado, ele foi licenciado pelo estado como cornerman, então ele estará sob a jurisdição da comissão se qualquer punição potencial for aplicada.

Este é o segundo incidente poucos meses depois que Dvalishvili também subiu na plateia para confrontar um fã que gritava com ele durante o Craig Jones Invitational em Las Vegas, em agosto.

White revelou que ele realmente teve que ficar de olho em Dvalishvili durante a coletiva de imprensa inicial do UFC 311 na sexta-feira, quando ele começou a olhar para um fã conversando com ele na multidão.

“Escute, Merab é aquele cara. Ele é aquele cara”, disse White. “Esta não é sua primeira briga. Não sei se vocês notaram na coletiva de imprensa de ontem também, à direita alguém gritou alguma coisa e ele está no meio de uma conversa e tentando ver quem disse isso. Tipo, você vai correr até lá e vai lutar com esse cara também? É assim que ele é. Ele é construído dessa maneira.

“Não sei se você viu, ele não estava sentado na seção regular de lutadores. Tive que transferi-lo, tive que transferir os outros dois caras da nossa mesa. Tentamos difundir essas coisas antes que aconteçam e esta noite tivemos um bom plano de jogo. Não achei que ele iria brigar ao sair com Aljamain.”

Na verdade, White se culpou em 2023, quando cometeu o erro de sentar Strickland muito perto do futuro campeão dos médios Dricus du Plessis quando eles estavam programados para lutar. A desavença entre eles explodiu quando Strickland literalmente pulou de seu assento para atacar du Plessis com fãs, lutadores e suas famílias ao seu redor.

Para evitar uma situação semelhante no sábado, White fez questão de colocar Dvalishvili em uma seção e seu próximo oponente, Umar Nurmagomedov, em uma parte completamente diferente da arena, mas mesmo isso não impediu que uma altercação eclodisse no UFC 310.

White não atribui nada disso a Dvalishvili fazendo jogos mentais com seu oponente ou tentando se meter em encrencas para que ele não tenha que lutar contra Nurmagomedov quando eles se enfrentarem no UFC 311, em Los Angeles, em 18 de janeiro. .

Em vez disso, White diz que é assim que todos os caças parecem ser construídos – incluindo Dvalishvili.

“Merab está lutando contra as pessoas nas malditas arquibancadas. Merab brigava no meio da seção de lutadores”, disse White. “É por isso que o movemos para a esquerda. Então eu não diria que algum desses caras tem medo de alguém ou de qualquer briga. Mas os lutadores são um bando paranóico.

“Sempre há alguma conspiração contra eles. Seja nós ou outras pessoas. Fazemos lutas que as pessoas querem ver. Eles ganham ou perdem as lutas por conta própria, mas são teóricos da conspiração. Eles sempre pensam que alguém está contra eles e talvez seja isso que eles precisam fazer para ter aquela coisa mental de sair e fazer o que fazem.”