Demichelis: ‘Estou preparado para enfrentar o maior do México’

Martín Demichelis reconheceu que o América é o maior clube da Liga MX; Ele não tem medo da seqüência de uma derrota dos Águilas em 17 jogos da Liguilla

Antes de buscar o primeiro título da Liga MX, o técnico do Monterrei, Martin Demichelisdestacou que América É o maior time do futebol mexicano.

“Estamos merecidamente na final, muito preparados para enfrentar os dois jogos contra o maior time do futebol mexicano, bicampeão. O professor (André Jardine) que chegou a três finais com uma equipe que soube lidar com duas situações muito difíceis como lançar o Toluca e eliminar Cruz Azulambos com vantagem esportiva, vamos ver dois jogos muito bonitos”, disse inicialmente. Demichelisque quatro meses depois de chegar Monterrei enfrentará sua primeira final no Apertura 2024.

O DT destacou que a sequência de América de uma derrota em 17 jogos da Liguilla não o assusta, nem se preocupa com os cinco anos que está Listrado sem título da Liga MX.

Martín Demichelis busca seu primeiro título na Liga MX. ESPN

“Já falei, gosto muito de futebol, me dediquei em meus anos como jogador e treinador a assistir, perguntar, ler, tenho um bom conhecimento do que é a América, os jogadores não lembram que têm 17 jogos da Liguilla, tudo o que aconteceu já passou 100 por cento”, disse.

Canais: Nós, Europeus, precisávamos de adaptação

O espanhol Sérgio Canales A adaptação que tiveram jogadores que jogaram recentemente no Velho Continente como Oliver Torres, Lucas Ocampos e ele próprio.

“Acho que tivemos uma adaptação, precisei ano passado, tanto o Lucas quanto o Oliver precisaram de menos, encontrei um campeonato muito bom, o que tive foi ignorância, mas agora estou muito feliz por jogar na Liga MX, de tudo pouco, a fome que há de ser campeões”, disse o espanhol.

Moreno quer seu primeiro título da Liga MX

O defensor Heitor Moreno ele quer sua vingança em Liga MXpois lembrou que antes de emigrar para a Europa, seu último jogo foi a final contra o Atlante, rival que o derrotou.

“Já lutei, o último jogo antes de sair foi Pumas x Atlante (Apertura 2007), tive que perder. Agora tenho que jogar uma final. Acredito que esta equipa superou e suportou o fracasso onde não conseguimos o que nos propusemos, não queremos deixar escapar, tenho os meus desejos, os meus anseios, vou transmiti-los aos meus companheiros, para o clube, para o que nós representamos o que foi gerado, “Ele criou tudo de baixo, desta vez não é só chegar lá, queremos ficar aqui mais seis meses, falando de mais uma final”, disse.