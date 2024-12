Departamento Estadual de Aviação realiza missão para transplante de fígado

O Programa Salva Mais, uma iniciativa liderada pelo governador Paulo Dantas, concluiu mais uma missão que reafirma seu compromisso com a saúde e a vida. Por meio de uma ação coordenada pelo Departamento Estadual de Aviação (DEA), um paciente de 73 anos, Jaldemir da Silva Coutinho, foi transportado de forma ágil para o estado da Paraíba, onde vai receber um novo fígado.

Jaldemir foi diagnosticado com insuficiência hepática grave decorrente de um vírus e vinha enfrentando sucessivos internamentos ao longo do ano enquanto aguardava na fila de transplantes. No entanto, nesta sexta-feira (27), surgiu a oportunidade que ele tanto esperava: a notícia de um órgão compatível em João Pessoa. A janela de tempo para a realização do transplante era extremamente curta, o que exigia uma resposta imediata.

Graças à atuação DEA, a operação foi concluída com êxito. A aeronave Bombeiro 02, tripulada por pilotos experientes e acompanhada por uma equipe aeromédica capacitada, realizou o transporte em tempo recorde, garantindo a entrega do paciente à equipe de ambulância que o aguardava em João Pessoa.

“Essa operação representa não apenas o comprometimento do Governo de Alagoas com a saúde pública, mas também o poder transformador da colaboração entre órgãos e equipes de diferentes estados. Hoje, mudamos a curva da vida de Jaldemir para um futuro renovado”, destacou o governador Paulo Dantas.

O Programa Salva Mais, que tem parceria com o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), se consolida como um exemplo de eficiência e do uso de recursos públicos. Esta missão é um marco no compromisso do Estado de Alagoas com a saúde da população.