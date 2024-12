Derby de Manchester: 10 recordes que City e United têm na história da Premier League

Os dois principais campeões da Premier League jogam neste domingo, dia 15, um clássico cheio de estrelas e história, embora o momento atual esteja longe de ser positivo para os dois lados da cidade. Cidade de Manchester sim Manchester United Eles serão medidos às 13h30, em partida pela 16ª data do Primeira Liga, no Etihad Stadium, com transmissão ao vivo no Disney+. Como em qualquer rivalidade que se preze, os torcedores envolvidos no clássico costumam comparar as glórias de seu time com as do outro.

No entanto, comparações à parte, é um facto que os dois clubes de Manchester juntos têm registos impressionantes na Premier League, com recordes alcançados no passado sob o comando de Sir Alex Ferguson ou no presente sob o comando de Pep Guardiola. Como “aquecimento” para o clássico do fim de semana, o ESPN.com.br levantou dez recordes – cinco vermelhos, cinco azuis – que ambos detêm na era moderna do futebol inglês. Uma história de glória que, esperam seus fãs, continuará por muito mais tempo. Manchester United Títulos totais: O Manchester United não vence a Premier League desde a temporada 2012/13, mas nem isso o tirou do primeiro lugar da classificação. São 13 títulos de campeonato, todos com Ferguson: 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11 e 2012/13. Derrotas fora de casa: Os últimos anos da história do United não são tão gloriosos quanto os anteriores, mas o elenco de 2020/21 conseguiu um grande feito: terminar a Premier League sem perder um único jogo fora de casa. O recorde é partilhado pelo Arsenal de 2001/02 e 2003/04. Invicto fora de casa: Mais um grande feito recente do Manchester United. Entre 17 de fevereiro de 2020 e 19 de setembro de 2021, o clube ficou 29 jogos sem perder como visitante na Premier League. Nenhuma equipe conseguiu tal feito. Gols dos visitantes sofridos: Agora um recorde da era Alex Ferguson. Na temporada 1994/95, o United sofreu apenas quatro gols em Old Trafford durante toda a Premier League. O curioso disso é que essa campanha terminou em vice-campeonato, deixando o título para o Blackburn. Maior derrota: A Premier League já soma três derrotas por 9 a 0 em sua história. Dois deles com o Manchester United envolvido. Em 4 de março de 1995, os Red Devils massacraram Ipswich. E quase 26 anos depois, em 2 de fevereiro de 2021, a vítima foi o Southampton, novamente em Old Trafford. Cidade de Manchester Títulos consecutivos: Um novo recorde para o Manchester City, que na última temporada conquistou o quarto título inglês consecutivo, algo que ninguém jamais havia conseguido no país. O elenco de Pep Guardiola foi campeão nas temporadas 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Tudo indica, por conta da má fase, que o tenepes não vai acontecer… Mais vitórias: Na equilibrada Premier League, apenas três vezes um time venceu 32 jogos na mesma temporada. O Manchester City pode orgulhar-se de o ter feito duas vezes, em 2017/18 e 2018/19. Na campanha seguinte, o Liverpool de Jürgen Klopp repetiu o recorde. Vitórias consecutivas: Entre 26 de agosto de 2017 e 27 de dezembro do mesmo ano, o Manchester City conquistou nada menos que 18 vitórias consecutivas na Premier League, sequência que só foi igualada dois anos depois pelo Liverpool. Pontuação: Nessa mesma campanha que teve 18 vitórias consecutivas, o City alcançou um recorde que ninguém jamais repetiu. Ele é, até hoje, o único a marcar 100 pontos na mesma temporada da Premier League, 2017/18. Maioria dos gols: De Bruyne, David Silva, Agüero, Sterling, Sané e outros são responsáveis ​​por mais um recorde ainda inatingível na Premier League. O City em 2017/18 terminou a campanha com 106 gols marcados, algo que ninguém conseguiu fazer melhor até agora.





Fonte: ESPN Deportes