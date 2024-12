Assista aos destaques completos do vídeo da luta de Alexandre Pantoja x Kai Asakura do confronto da luta principal do UFC 310 na noite de sábado, cortesia de vários meios de comunicação.

Pantoja x Asakura aconteceu em 7 de dezembro na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nev. Alexandre Pantoja (29-5) e Kai Asakura (21-5) se enfrentaram no confronto do evento principal. A luta foi ao ar ao vivo em pay-per-view na ESPN+.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Pantoja vs. Asakura, confira o blog ao vivo abaixo.

Rodada 1

Jason Herzog é o seu árbitro para o evento principal.

Pantoja bem na cara de Asakura e Asakura o acerta com uma joelhada no rosto por causa do problema. Como Pantoja absorve isso?

Grande mão esquerda de Pantoja e Asakura sentiu isso. Eles lutam para dar a si mesmos e ao resto de nós uma chance de respirar. Uau.

Queda de Pantoja. Ambos os lutadores permanecem pacientes e Asakura eventualmente explode fora da posição, trazendo a luta de volta aos pés. Chute baixo de Pantoja. Ele parece solto ali. Uma joelhada no corpo cai em Asakura. Pantoja lhe dá dois bons socos no queixo por seus problemas. Ele continua marchando e Asakura está acolhendo as trocas.

Asakura corre com a mão esquerda. Pantoja apenas olha para ele e pensa: “É isso?” Chute por dentro da perna de Pantoja. Socos diretos de Pantoja. Asakura derruba, mas dá uma joelhada. Combo finalizado com chute corporal de Pantoja. Pontuações da mão direita para Pantoja. Rodada animada!

O MMA Fighting marcou o round por 10 a 9, Pantoja.

2ª rodada

Contra-ataque forte à direita de Asakura. Pantoja derruba e eles estão lutando como gorgulhos. Isso é uma coisa, certo?

Queda de Pantoja e ele fica nas costas de Asakura. Pantoja estrangula-se aqui. Asakura não quer bater, então ele precisa tirar uma soneca. E é isso.