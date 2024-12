CNN

–



O diretor do FBI, Chris Wray, renunciará no final da administração Biden, de acordo com um comunicado do FBI na quarta-feira.

O presidente eleito Donald Trump anunciou anteriormente que nomeará Kash Patel para o cargo, embora Wray ainda tivesse três anos restantes em seu mandato de 10 anos.

Wray fez seu anúncio na prefeitura do FBI.

Ouça os planos de Kash Patel para o FBI

“Após semanas de reflexão cuidadosa, decidi que a coisa certa para o Bureau é servir até o final da atual administração, em janeiro, e depois renunciar. Meu objetivo é manter o foco em nossa missão – o trabalho indispensável que vocês realizam em nome do povo americano todos os dias”, disse Wray, de acordo com comentários preparados pelo FBI. “Na minha opinião, esta é a melhor maneira de evitar arrastar a Repartição ainda mais para a briga, reforçando ao mesmo tempo os valores e princípios que são tão importantes para a forma como fazemos o nosso trabalho.”

“Não deveria ser preciso dizer, mas direi mesmo assim – isso não é fácil para mim. Eu amo este lugar, amo nossa missão e amo nosso pessoal – mas meu foco é, e sempre foi, em nós e em fazer o que é certo para o FBI”, acrescentou Wray.

Wray assumiu o comando da agência depois que Trump demitiu o diretor James Comey após investigações sob sua supervisão sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Comey, cujo FBI também investigou o uso de um servidor de e-mail privado por Hillary Clinton, deixou a agência em maio de 2017.

Como novo diretor, Wray foi visto por muitos legisladores como uma escolha sólida para estabilizar um navio rochoso, mas acabou sofrendo um destino semelhante ao de seu antecessor, depois de também supervisionar um FBI que investigou Trump, investigações que resultaram em dois casos federais separados contra o ex-presidente.

Após sua vitória eleitoral, Trump prometeu se livrar de Wray e substituí-lo por Patel, um leal a Trump e agitador do MAGA que prometeu erradicar o que ele chamou de “Estado Profundo” e reorientar a missão da agência de aplicação da lei .

O FBI de Wray também conduziu a maior investigação da sua longa história em resposta ao ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA – levando à prisão de mais de 1.500 pessoas acusadas de infringir a lei naquele dia.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.