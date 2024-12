Dois mortos em acidente de avião no Havaí, vídeo mostra impacto chocante

Uma cena horrível aconteceu no Havaí na terça-feira… quando um avião colidiu com um prédio, matando duas pessoas a bordo.

APENAS EM: Pequeno avião bate em prédio perto do aeroporto de Honolulu, matando as duas pessoas a bordo

Confira a filmagem… enquanto o carro avança pela estrada, a câmera do painel captura a aeronave descendo rapidamente à distância.

Momentos depois, o jato bateu em um prédio – que estava vazio, de propriedade estatal e aguardando demolição, segundo Notícias do Havaí agora – fazendo com que uma grande nuvem de fumaça preta subisse. Os bombeiros responderam rapidamente e extinguiram as chamas.