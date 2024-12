Dois pilotos da Marinha dos EUA ejetam-se com segurança sobre o Mar Vermelho depois que um caça a jato foi abatido em um aparente incidente de fogo amigo

CNN

Dois pilotos da Marinha dos EUA foram ejetados com segurança depois que seu caça foi abatido sobre o Mar Vermelho no sábado, em um aparente incidente de fogo amigo, disse o Comando Central dos EUA em um comunicado.

Os pilotos foram recuperados e um dos tripulantes sofreu ferimentos leves, segundo avaliações iniciais.

A aeronave, um F/A-18, operava a partir do USS Harry S. Truman quando foi “disparada por engano” pelo USS Gettysburg, disse o CENTCOM. O USS Gettysburg, um cruzador de mísseis guiados da classe Ticonderoga, faz parte do grupo de ataque de porta-aviões Truman, que entrou nas águas do Médio Oriente há uma semana.

Uma investigação completa está em andamento. O CENTCOM enfatizou que o incidente não foi resultado de fogo hostil. O grupo militante Houthi, apoiado pelo Irão, no Iémen, fez repetidamente falsas alegações de ter atacado navios de guerra dos EUA que operavam no Mar Vermelho e no Golfo de Aden.

Os EUA têm mantido uma presença quase constante de grandes navios de guerra da Marinha na região desde o início da guerra em Gaza, enquanto os Houthis têm como alvo navios no Mar Vermelho, uma das vias navegáveis ​​mais movimentadas do mundo, chamando os ataques de uma resposta à crise de Israel. guerra contra o Hamas.

O aparente incidente de fogo amigo ocorre no mesmo dia em que os EUA realizaram ataques aéreos contra alvos Houthi no Iémen, atingindo uma instalação de armazenamento de mísseis e uma instalação de comando e controlo na capital Sana’a. Os EUA também abateram drones de ataque unidirecional e um míssil de cruzeiro antinavio, de acordo com o CENTCOM.

Os ataques ao grupo rebelde apoiado pelo Irão envolveram o uso de caças F/A-18 da Marinha, bem como meios da Força Aérea dos EUA, disse o CENTCOM.

De acordo com dois oficiais militares dos EUA, o caça abatido não fazia parte dos ataques no Iémen.

Os Houthis, que controlam as regiões mais populosas do Iémen, dizem que não vão parar de atacar Israel e os seus aliados até que seja alcançado um cessar-fogo em Gaza.

O incidente do F/A-18 também ocorreu no mesmo dia em que as forças Houthi no Iêmen disseram ter disparado um míssil balístico hipersônico contra um alvo militar israelense na área de Jaffa, em Tel Aviv. O míssil disparado do Iêmen atingiu Tel Aviv durante a noite de sábado, disseram as autoridades israelenses, em um raro caso de interceptação fracassada sobre a cidade.

Mais de uma dúzia de pessoas sofreram ferimentos leves, de acordo com os serviços de emergência, mas nenhuma morte foi relatada.

Lauren Izso, Edward Szekeres e Kareem El Damanhoury da CNN contribuíram para este relatório.