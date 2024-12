Donald Trump pede que drones misteriosos sejam abatidos

Donald Trump está avaliando a crescente controvérsia sobre drones misteriosos que voam pela América… e o presidente eleito diz que quer atirar nessas malditas coisas do céu se o governo não começar a dar respostas diretas!

DT postou uma mensagem em sua plataforma Truth Social na sexta-feira… e no verdadeiro estilo Trump, ele não mediu palavras – “Avistamentos de drones misteriosos em todo o país. Isso pode realmente estar acontecendo sem o conhecimento do nosso governo. Eu não acho então deixe o público saber, e agora, abata-os!!!”

Alguns estão preocupados com o fato de os drones misteriosos terem propósitos nefastos e de poderem transportar materiais perigosos ou derrubar aviões comerciais. Eles teriam sido vistos em áreas como Nova Jersey, Nova York, Maryland e Connecticut… e possivelmente em outros lugares.

Como informamos… alguns políticos de Nova Jersey estão irados com a resposta do governo federal à onda de recentes avistamentos de drones, e um congressista do Tennessee também fez algumas palavras duras sobre a resposta dos federais – ou a falta dela.