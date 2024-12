Drake revela o lutador favorito de todos os tempos do UFC: ‘Simplesmente louco’

Drake e Conor McGregor tiveram um relacionamento ao longo dos anos, mas o ex-campeão das duas divisões não é o lutador favorito do astro do rap.

O quatro vezes vencedor do Grammy recentemente fez uma transmissão ao vivo com tema natalino em seu canal Kick e foi questionado sobre quem era seu lutador favorito do UFC, e acabou revelando que seu lutador favorito de todos os tempos não é outro senão Nate Diaz – o homem que entregou McGregor sua primeira derrota no UFC.

“OK, vou responder a essa pergunta estritamente com base em quem, para mim, você simplesmente não consegue ser mais minucioso do que esse cara”, disse Drake. “Eu respeito as pessoas de onde você está, de onde você vem e nada mais pode mudar [that] – o dinheiro, as vitórias, nada.

“Então, para mim, é Nate. Esse é o meu lutador favorito porque Nate é simplesmente louco, por completo [being from Stockton].”

Drake é fã de esportes de combate há muitos anos e até se juntou a McGregor durante uma das paradas da turnê de imprensa de sua luta de boxe com Floyd Mayweather em 2017. O homem de 38 anos também é conhecido por apostar grandes quantias em dólares em lutas cruciais do UFC – até o ponto em que uma onda de frio criou uma mítica “maldição de Drake” nos círculos de apostas.

No final das contas, Drake é fã de jogos de luta e tem imenso respeito por Nate e seu irmão mais velho, Nick Diaz.

“É claro que tenho outros lutadores favoritos”, disse Drake. “Eu amo Conor de todo o coração. …

“Nate vai ser uma daquelas pessoas [where] Nate vai para Nate. Eu respeito os irmãos Diaz. Grite para eles.