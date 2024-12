‘DWTS’ Lindsay Arnold revela que seu presente de Natal é uma cirurgia nos seios

Lindsay Arnold está muito animada com seu presente de Natal peituda… uma plástica nos seios!

A ex-artista de “Dancing With The Stars” revelou que vai passar pela faca para fazer um aumento nos seios e uma cirurgia plástica.

Em um TikTok, Lindsay estava super feliz com o procedimento… que acontecerá em cerca de duas semanas – perto de seu aniversário de 31 anos, em janeiro. 11.

Embora bastante empolgada com a operação, LA admitiu que também estava nervosa, dizendo: “São tantas decisões e é difícil você fazer as escolhas por si mesmo e ter que conviver com essas escolhas”.