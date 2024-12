Efraín Juárez junta-se aos treinadores campeões mexicanos no exterior

Efraín Juárez se junta aos treinadores mexicanos Javier Aguirre, Benjamín Mora, entre outros, que conquistaram títulos no exterior

Efrain Juarez comemorou seu segundo título com o Atletismo Nacional Colombiano. Com menos de quatro meses no comando da seleção sul-americana, o estrategista mexicano entra para a lista dos timoneiros como Javier Aguirre, Benjamim Mora sim Roberto Hernándezz, entre outros, que foram campeões no exterior.

Juárez foi muito questionado ao chegar ao futebol colombiano. “Até chorei”, declarou o técnico mexicano após conquistar o segundo título com ele. Atlético Nacionalapós ser apontado por suas comemorações no banco e quase banido do futebol naquele país. Mesmo assim, conseguiu uma dobradinha histórica.

Efraín Juárez como Javier Aguirre?

Javier Aguirre Foram 15 anos, em três períodos distintos, dirigindo no exterior. Ele se gaba de ter evitado vários rebaixamentos e de ter levado times como o Osasuna à Liga dos Campeões, mas só tem dois títulos no exterior.

Efraín Juárez é o primeiro técnico mexicano a ser campeão de um campeonato sul-americano. EFE

Aguirre conquistou dois títulos, ambos pelo Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos, que foram a Copa da Liga e a Copa Presidente.

Benjamín Mora, o mais vencedor no exterior

Benjamim Mora Ele olhou além das fronteiras para chamar a atenção dos bancos. Foi para a Malásia e na seleção asiática conquistou 11 campeonatos com Johor Darul Takzim.

Mora, graças às suas conquistas fora das fronteiras mexicanas, liderou o Liga MX para dirigir o Atlas e logo para os Gallos de Querétaro.

Dois mexicanos triunfaram na Guatemala

Roberto Hernández sim Antonio Torres Servin Também foram campeões longe do território mexicano. Os dois treinadores conseguiram conquistar um título no futebol guatemalteco.

O primeiro foi Torres Servin, ex-jogador do Pumas que conquistou o título na Guatemala em 2019, comandando o Antigua FC.

Servin foi seguido por Roberto Hernández, ex-Morelia, que conquistou o campeonato guatemalteco em 2021, pelo Deportivo Malacateco.