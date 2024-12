‘Ele é uma merda’: profissionais assam Colby Covington após derrota por nocaute na luta principal do UFC Tampa

Joaquin Buckley recebeu muitos elogios por sua vitória dominante no UFC Tampa, mas a comunidade do MMA também falou sobre seu oponente Colby Covington.

E essas palavras não foram tão gentis.

Buckley dominou a luta principal de sábado na Amalie Arena em Tampa, Flórida, derrotando o resiliente Covington por quase 15 minutos antes da luta ser interrompida no final do terceiro round. No início da luta, Buckley abriu um corte feio no olho direito de Covington, um ferimento que se tornou mais pronunciado e cada vez mais sangrento à medida que a ação avançava.

O árbitro Dan Miragliotta pediu uma pausa na ação no terceiro round para que o corte pudesse ser examinado e um médico ao lado do ringue decidiu que Covington não poderia continuar com o sangue escorrendo para seus olhos e afetando sua visão.

O campeão meio-médio do UFC Belal Muhammad, rival de longa data de Covington, não está interessado em saber como Covington planeja sua última derrota, escrevendo no Twitter: “Cara, eu sei que ele vai ter um monte de desculpas, mas ele é uma merda”.

Veja mais reações nas redes sociais abaixo, incluindo mais críticas de Covington e elogios a Buckley.

cara, eu sei que ele vai ter um monte de desculpas, mas ele é uma merda – Belal Muhammad (@ bullyb170) 15 de dezembro de 2024

Buckley pode ser um campeão neste esporte. (6-0) como meio-médio. estou impressionado #UFCTampa —Henry Cejudo (@HenryCejudo) 15 de dezembro de 2024

Se eu fosse o corner de Colby, estaria gritando para ele parar de tocar no corte. Ele está desfazendo o trabalho do homem cortado ao tocá-lo imediatamente. Teve vazamento novamente antes do início da rodada #UFCTampa -Chase Hooper (@chase_hooper) 15 de dezembro de 2024