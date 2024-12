Equipes tricampeãs do México, América seria a primeira a repetir

As águias buscam o primeiro tricampeonato em torneios curtos, depois de terem conseguido isso na década de 80.

Ele América está a noventa minutos de um feito histórico. Pela segunda vez poderia tornar-se tricampeão No futebol mexicano, os Azulcremas seriam o primeiro time a conseguir isso em torneios curtos.

“É preciso aproveitar o momento que estou neste clube, entrar na história do clube, é um objetivo pessoal, um dia quando eu sair e voltar ao México para me sentir amado, e saber que marquei ou conquistei algumas conquistas, ” ele disse. André Jardine antes do final da primeira mão do Abertura 2024 aposta Monterrei.

As águias buscam o primeiro tricampeonato em torneios curtos, depois de terem conseguido isso na década de 80. Imago7

Apenas três times conquistaram três títulos consecutivos no México, mas nenhum o conquistou no formato de torneio curto. Em 1958, o Chivas del Guadalajara Deram lugar à era dos campeões, time que até conquistou o tetracampeonato. Nos anos setenta, a Máquina Cruz Azul Dominaram três temporadas, de 1971 a 1974. Sob a direção técnica de Raúl Cárdenas, os cimenteiros se consolidaram como um grande time no México. Em 1985, América Ele entrou para a lista dos tricampeões, isso durante um breve torneio antes da Copa do Mundo no México 86.

“Meu objetivo pessoal nunca foi querer ser o melhor em nada, mas sim ser um treinador importante na história do Américasempre pensei em lutar pelo título, em dirigir um grande clube como América…”, acrescentou Jardim.

“O ADN de América É nunca considerá-lo morto, fizemos coisas que não foram alcançadas, deveríamos ter tido uma oportunidade, a equipe está consciente, queremos entrar na história do clube, é uma questão que deve ser trabalhada com segurança e humildade”, explicou o goleiro Luis Angel Malagón.

Na quinta-feira, na final da primeira mão, América Ele jogou a 60ª partida em 360 dias. Sem tempo para pré-época, participação na Taça das Ligas e Liga MXamistosos de porte internacional e inúmeras lesões que não lhe permitiram André Jardine trabalhar com equipe completa até a Liguilla.

este domingo América Ele tem um encontro com a história, uma partida para transcender e mostrar que nada, nada acontece por acaso.

“Esse time está pronto para muito mais coisas, falou-se muito que não estávamos preparados, esse time foi dado como morto em todas as rodadas da Liguilla e sempre América“Este torneio em particular, consideraram-no morto e não é assim, estamos aqui pela convicção da equipa, pela fome, pelo trabalho que é feito e pelo treinador que temos, e acima de tudo o desejo de transcender”, acrescentou. Henrique Martinscapitão da seleção americana.

Quais equipes e como conquistaram o tricampeonato da Liga MX?

Na história do futebol mexicano na era profissional, apenas três times conquistaram o tricampeonato, situação que não se repete desde 1985, ano em que América selou a sequência de títulos. Além dos Águilas, eles já conseguiram Chivas sim Cruz Azul.

Títulos: 1958/1959, 1959/1960, 1960/1961 e 1961/1962

Treinadores: Arpad Fekete e Javier de la Torre

O Chivas foi o primeiro time a conquistar o tricampeonato na história do futebol mexicano, mesmo o time de Guadalajara conquistando quatro títulos consecutivos, situação que nenhum outro clube conseguiu na história do México. Liga MX.

Guadalajara dominou o futebol mexicano entre 1958 e 1962, tendo Salvador Reyes como uma das figuras principais. A série de campeonatos começou na temporada 1958/1959 com Arpad Fekete na direção técnica e com o mesmo técnico húngaro o bicampeonato veio em 1959/1960.

Arpad Fekete deixou a instituição de Guadalajara para 1960/1961, quando Javier de la Torre assumiu o comando do Chivasque se encarregou de conquistar mais dois títulos consecutivos para chegar ao tetracampeonato em 1961/1962.

Títulos: 1971/1972, 1972/1973 e 1973/1974

Treinador: Raul Cárdenas

Cruz Azul Consolidou-se como o segundo tricampeão do futebol mexicano com os títulos que conquistou nos primeiros anos da década de 70, entre 1971 e 1974, com jogadores como Miguel Marín, Alberto Quintano, Héctor Pulido, Fernando Bustos e Octavio Muciño, entre outros.

Raúl Cárdenas foi o treinador que liderou Cruz Azul ao tricampeonato. A era de ouro da Máquina começou na temporada 1971/1972, na qual derrotou América na grande final pelo placar de 4 a 1 com dobradinha de Octavio Muciño.

O bicampeonato Cruz Azul Chegou na temporada 1972/1973 depois de derrotar o León na série do título, que defendeu com sucesso na temporada 1973/1974, em que derrotou o Atlético Español no duelo do campeonato.

Títulos: 1983/1984, 1984/1985 e PRODE 1985

Treinadores: Carlos Reinoso e Miguel Ángel López

Héctor Miguel Zelada, Alfredo Tena, Daniel Brailovsky, fizeram parte das figuras que América tricampeão entre 1983 e 1985, que teve Carlos Reinoso e Miguel Ángel López na direção técnica.

Com Carlos Reinoso no banco, o tricampeonato do América na temporada 1983/1984, na qual se tornaram monarcas do futebol mexicano após vencer Chivas na grande final por um placar agregado de 5-2.

Os dois títulos restantes vieram com Miguel Ángel López na direção técnica. Em 1984/1985 venceram o Pumas na grande final enquanto no PRODE 1985 América derrotou Tampico Madero na chave do campeonato.