Eric Adams negou milhões em fundos de campanha pública na cidade de Nova York

A campanha de reeleição do prefeito de Nova York, Eric Adams, viu negados milhões de fundos públicos correspondentes, um grande golpe para o prefeito que busca um segundo mandato, apesar de enfrentar um julgamento na primavera por acusações federais de corrupção.

O Conselho de Financiamento de Campanha da Cidade de Nova Iorque, uma agência independente que administra o programa financiado pelos contribuintes da cidade, emitiu a sua decisão na segunda-feira, citando os problemas legais de Adams e a falta de cumprimento das suas regras.

“Depois de analisar minuciosamente todas as informações disponíveis, incluindo os detalhes da acusação do prefeito Adams, o conselho determinou que há razões para acreditar que a campanha de Adams se envolveu em uma conduta prejudicial ao programa de fundos correspondentes, em violação da lei, incluindo a lei de financiamento de campanha e regras do conselho”, disse Frederick Schaffer, presidente do conselho, durante uma reunião pública na segunda-feira.

Adams foi acusado de solicitar e aceitar doações para suas campanhas de 2021 e 2025. Os promotores disseram que Adams e sua campanha buscaram doações de cidadãos estrangeiros e as canalizaram ilegalmente para suas contas de campanha. Adams se declarou inocente e negou qualquer irregularidade.

Os fundos de contrapartida de campanha da cidade destinam-se a encorajar os candidatos a angariar pequenas doações em dólares dos nova-iorquinos médios, em vez de procurarem grandes somas de dinheiro para ajudar a financiar as suas campanhas. O programa, embora não seja obrigatório, oferece uma generosa contrapartida de oito para um para pequenas doações em dólares.

A decisão significa que Adams perderá até US$ 4,3 milhões de dólares em fundos públicos de campanha para sua campanha de 2025.

“Embora a decisão de hoje do CFB de reter fundos correspondentes neste momento seja decepcionante, continuaremos a trabalhar com o conselho para resolver quaisquer questões para que os fundos possam ser adequadamente distribuídos”, disse o conselheiro de campanha de Adams, Vito Pitta, em comunicado à CNN. “A campanha do prefeito continua a ter muito mais recursos do que a de seus oponentes, e estamos muito confiantes de que teremos o apoio necessário para gastar o valor máximo permitido nas próximas primárias.”

Mas a falta de financiamento certamente colocará Adams em desvantagem significativa, apesar do seu estatuto de titular. A cidade de Nova York é o mercado de mídia mais caro do país, e a falta de financiamento pode significar que Adams terá que gastar mais tempo arrecadando fundos para grandes quantias em dólares, em vez de fazer campanha.

Embora a decisão do conselho seja um obstáculo para Adams, ele não é o único candidato a quem é negado dinheiro público – pelo menos durante o próximo mês.

A campanha do controlador da cidade de Nova York, Brad Lander, perdeu o prazo de apresentação e não será elegível para fundos equiparados até outra reunião em 15 de janeiro.

Lander, o diretor financeiro da cidade, está entre os poucos candidatos que desafiam Adams nas próximas primárias.