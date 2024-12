Escola da Prefeitura de Penedo recebe Selo do Programa Sesi de Gestão Escolar

Setembro de 2023. O Programa Sesi de Gestão Escolar é iniciado na Escola Municipal Santa Luzia, unidade de ensino da Prefeitura de Penedo escolhida para iniciar o trabalho que já colhe bons frutos.

Nesta segunda-feira, 16, o Prefeito Ronaldo Lopes recebeu o Selo do PSGE durante reunião com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (Fiea), José Carlos Lyra de Andrade.

A certificação comprova como o programa inédito em Penedo está sendo bem desenvolvido na primeira escola da rede pública municipal. Em seu primeiro ano, o modelo de gestão adotado na Escola Municipal Santa Luzia alcançou 98% de execução das atividades propostas e obteve a nota geral de 76,7 na avaliação para certificação de qualidade.

“O que fizemos foi uma prestação de contas do que foi feito na Escola Santa Luzia, que está de parabéns pelo grande envolvimento e engajamento na implantação do projeto. Parabenizo também o prefeito Ronaldo Lopes, que teve o olhar de futuro para a educação do município”, destaca a diretora de Educação e Tecnologia do Sesi/Senai, Cristina Suruagy, em notícia divulgada pela assessoria da Fiea.

No mesmo release, Ronaldo Lopes destaca a importância da parceria com o Sesi/Senai ao longo dos últimos dois anos e meio. “Nós agradecemos e ficamos muito felizes por Penedo ser um modelo que o Sesi está utilizando para ajudar os municípios a desenvolverem uma educação de qualidade. Saímos daqui muito satisfeitos e com certeza vamos renovar essa parceria para continuar priorizando a educação em Penedo, com o apoio da Federação das Indústrias”, afirmou o prefeito.

José Carlos Lyra, presidente da Fiea, expressou a satisfação do Sistema Indústria em contribuir com a melhoria da qualidade do ensino no município. “O Sesi e o Senai têm grande interesse em fazer novas parcerias que ajudem Penedo a melhorar seus indicadores de Educação e, consequentemente, o desenvolvimento econômico. É um prazer ver resultados tão expressivos como os apresentados aqui”, destaca Lyra na divulgação.

A cerimônia contou ainda com a presença do superintendente do Sesi/AL, Carlos Alberto Paes, do secretário municipal de Educação, Luciano Lucena; da diretora de Ensino da Semed, Keith Guimarães; da diretora da Escola Santa Luzia, Meire Clésia Ramos; da vice-diretora, Rosilva Inácio dos Santos; e da articuladora da escola, Rose Mota..

