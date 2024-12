Espancamento fatal de presidiário de Nova York, vídeo da câmera corporal divulgado pelo procurador do estado

Imagens de câmeras corporais de agentes penitenciários espancando brutalmente um preso contido – que morreu horas depois – foram divulgadas pelo Procurador-Geral do Estado de Nova York … mostrando policiais batendo repetidamente no homem ensanguentado.

O vídeo mostra Roberto Brooks – um preso cumprindo pena de 12 anos por agressão de primeiro grau – sendo repetidamente socado e chutado… e um homem parece amordaçá-lo com uma toalha.

No vídeo divulgado pela Procuradoria-Geral da República mostre um policial batendo repetidamente em Brooks na barriga com um sapato enquanto outros policiais o seguram com os braços atrás dele. A certa altura, os policiais levantam Brooks pelo pescoço… ele está com sangue no rosto e não consegue nem sustentar o próprio peso.

De acordo com o gabinete do procurador-geral, Brooks teve um encontro de “uso de força” com agentes penitenciários em 9 de dezembro no Centro Correcional Marcy, no norte do estado de Nova York. Ele foi transportado para o Hospital Wynn de Utica, a cerca de 11 quilômetros de distância, e morreu nas primeiras horas da manhã de 10 de dezembro.



Comissário do Departamento de Correções e Supervisão Comunitária do Estado de Nova York Daniel F. Martuscello III diz ao TMZ … “Assistir ao vídeo da evidência da vida de Robert Brook sendo tirada me deixou com uma sensação de profunda repulsa e náusea. Não há desculpa e nenhuma racionalização para um ato vulgar e desumano que tirou uma vida sem sentido. Este tipo de comportamento não pode ser normalizado , e não permitirei que esteja dentro do DOCCS.”

Martuscello diz que seu departamento planeja investigar esta tragédia de forma independente… prometendo mudanças institucionais. Entre as mudanças já instituídas, Martuscello afirma que 13 dos envolvidos neste incidente foram suspensos e um pediu demissão.