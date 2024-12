Esposa da estrela de ‘Full House’ Blake Tuomy-Wilhoit pede divórcio

Blake Tuomy-Wilhoit a casa de ‘Full House’ está definida para ficar um pouco menos cheia … descobrimos que a esposa do ex-astro infantil de “Full House” pediu o divórcio.

Em novos documentos judiciais obtidos pelo TMZ… a esposa de Blake, Hye Rim Choi entrou com pedido para encerrar seu casamento de 5 anos com o ator – que interpretou Nicky Katsopolis (também conhecido como um dos John Stamos dar Lori Loughlin crianças na tela) é a sitcom da ABC.

O pedido de Hye é bastante clichê… listando “diferenças irreconciliáveis” como o motivo da separação. No entanto, ela visivelmente não listou uma data de separação… então, não está claro há quanto tempo esses dois terminaram.

Alguns fãs podem estar dizendo “tenha piedade” com a revelação de que um dos gêmeos do tio Jesse agora tem idade suficiente para se casar – e enfrentar o divórcio – mas aqueles que assistiram “Fuller House” deram uma olhada em Blake já adulto quando ele apareceu no programa para uma participação especial.