Estrelas Grinchy roubam o Natal!

Dos dedos peludos e tortos ao nariz arrebitado e verde… esses Grinches famosos podem parecer mal-humorados, mas com certeza estão encantados com o seu presença presentes!

Acertando o clássico de Natal, estrelas como Glen Powell foi totalmente equipado com seu cachorro como “Max” … e Khloé Kardashian foi embora com sucesso Kris Jenner a cara bolsa Birkin e Kendall Jenner É 818 Tequila!

Do mundo dos esportes… Stephen Curry dar Ayesha Curry penduraram os ternos dos pais e fecharam o zíper de The Grinch e Cindy Lou Who, arrasando nos looks!