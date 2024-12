Ex-chefe da Guarda Costeira dos EUA revela por que negou investigação de agressão sexual ao Congresso

CNN

–



O antigo líder da Guarda Costeira dos EUA, que ocultou ao Congresso as descobertas explosivas de uma investigação que documentou anos de agressões sexuais na prestigiada academia da agência, disse que o fez porque temia que os legisladores não protegessem a privacidade das vítimas.

“Tomei a minha decisão e mantenho-a”, disse o ex-comandante Karl Schultz numa entrevista exclusiva à CNN. “Há pessoas que se sentem injustiçadas por isso, e eu realmente me sinto péssimo por isso. Mas não acho que isso mude meu cálculo.”

Schultz, que se tornou alvo de críticas pela maneira como lidou com o assunto, contestou que estivesse tentando encobrir a investigação conhecida como “Operação Fouled Anchor”. Essa investigação secreta, revelada pela CNN, fundamentou dezenas de violações e alegações de agressão desde o final da década de 1980 até 2006, que tinham sido frustradas por funcionários da Guarda Costeira na altura. Um relatório interno sobre a investigação foi finalizado em 2020 e concluiu que a liderança da academia estava mais preocupada com a reputação da escola do que com o bem-estar das vítimas e descobriu que alguns perpetradores continuaram a prosperar dentro do serviço.

O relatório não foi divulgado ao Congresso ou ao público.

Nas suas primeiras declarações públicas desde que o escândalo estourou, Schultz disse que sabia que se tivesse apresentado as conclusões ao Congresso, os legisladores teriam visto isso como uma oportunidade política. Ele disse que a forma como o Congresso está respondendo agora é uma prova de que ele estava certo.

“Eu sabia que eles veriam isso como: ‘Aqui está o escândalo e que eles iriam explodi-lo’”, disse Schultz, que se aposentou em 2022. Em sua opinião, os legisladores teriam pressionado por mais informações, que acabariam vazando publicamente e prejudicou as vítimas e alguns supostos autores que foram exonerados pela investigação. Fornecer-lhes uma visão geral das descobertas, disse ele, “não teria sido o fim de tudo”.

Ele também disse não acreditar que tivesse qualquer obrigação legal de compartilhar as conclusões com o Congresso, observando que a agência normalmente não informava os legisladores sobre casos criminais. Ele já havia implementado uma série de reformas relacionadas à agressão sexual, disse ele à CNN, inclusive para melhorar as investigações e apoiar melhor as vítimas.

Schultz disse que se sentiu compelido a contar sua versão da história após um memorando divulgado na quinta-feira pela equipe majoritária do Comitê de Supervisão da Câmara, que está conduzindo uma das várias investigações governamentais em andamento que examinam a forma como a Guarda Costeira lida com agressões sexuais. Esse memorando apresenta a entrevista do comitê com Schulz em termos totalmente diferentes. O comitê sugeriu que Schultz reconheceu “perder uma oportunidade de transparência” e desejou poder ter um “mulligan”.

Schultz disse que esses comentários foram tirados do contexto. Ele disse que estava se referindo à sua dúvida sobre se deveria ter contactado pessoalmente os sobreviventes do ataque para se desculpar pelo que haviam vivenciado e explicar sua tomada de decisão. “Quando penso no passado, me pergunto se deveria ter pegado o telefone e ligado para as vítimas”, disse ele.

Um assessor do Comitê de Supervisão da Câmara disse em comunicado que as “desculpas de Schultz… não têm mérito”.

“A Guarda Costeira dos EUA tinha o dever de informar o Congresso sobre a má conduta na academia e não o fez”, disse o assessor na sexta-feira. “O almirante Schultz não tem autoridade para decidir quais informações o Congresso deve receber.”

Schultz disse que vê que algo de bom resultou do relatório ter vindo à luz, mas disse acreditar que algumas vítimas foram identificadas inadvertidamente pelas informações divulgadas ao Congresso, apoiando as suas preocupações originais.

Embora Schultz tenha dito que baseou suas ações na preocupação com o bem-estar das vítimas, muitos sobreviventes de assalto dentro do serviço disseram à CNN que suas vidas viraram de cabeça para baixo quando foram solicitados a contar o trauma que sofreram como parte da investigação do Fouled Anchor, apenas para ser esquecido mais uma vez quando a investigação foi silenciosamente encerrada sem qualquer reconhecimento público.

Enquanto isso, legisladores de todo o corredor argumentaram que não há dúvida de que o relatório deveria ter sido compartilhado com eles. Eles caracterizaram a forma como a Guarda Costeira lidou com o escândalo como um esforço premeditado para evitar um maior escrutínio.

Os membros do Congresso também criticaram a atual líder da agência, almirante Linda Fagan, por continuar a lutar contra uma maior transparência. No mesmo relatório que caracteriza a entrevista de Schultz com os investigadores, os legisladores disseram que muitos registos críticos ainda estão a ser retidos, o que “sugere um esforço mais amplo e contínuo para evitar a responsabilização, colocando os militares em risco”.

A Guarda Costeira disse num comunicado que tem cooperado plenamente com a investigação e entregou mais de 75.000 documentos em resposta a vários pedidos da comissão.

Um dos principais objetivos das atuais investigações do Congresso é compreender como foram mantidos no escuro sobre Fouled Anchor por tanto tempo.

O antecessor de Schultz, o almirante Paul Zukunft, disse anteriormente à CNN que planeava informar o Congresso e emitir um pedido público de desculpas às vítimas identificadas pela investigação. “Acredito piamente que as más notícias, como os peixes mortos, não melhoram com o tempo”, disse Zukunft. Mas ele se aposentou antes do fim da investigação.

Embora a investigação do Fouled Anchor tenha continuado sob a liderança de Schultz, os registros mostram que seu segundo em comando fez uma lista dos prós e contras de ser transparente e temia que tornar públicas as descobertas pudesse “arriscar o início de investigações abrangentes do Congresso, audiências e mídia interesse.”

Schultz disse que não tinha visto essas notas até que o Congresso as divulgasse. Além de entrevistas com Schultz e outros ex-funcionários, o Comitê de Supervisão da Câmara entrevistou mais de 20 denunciantes.

“Muitos denunciantes revelaram como as investigações sobre esses incidentes foram, na melhor das hipóteses, superficiais, com os perpetradores muitas vezes evitando consequências significativas e, em muitos casos, sendo autorizados a continuar a servir e a serem promovidos”, de acordo com o memorando do Congresso enviado na quinta-feira. O memorando, obtido pela CNN, afirmava que a Guarda Costeira “ainda não foi totalmente responsabilizada”.

Desde que o escândalo veio à tona no ano passado, Fagan, o atual líder, emitiu uma série de desculpas sem precedentes aos membros do Congresso, aos atuais e antigos cadetes da academia e a toda a força de trabalho da Guarda Costeira e dirigiu uma série de reformas sobre como a agressão sexual os casos são tratados em toda a agência.