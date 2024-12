Ex-lutador do UFC Mateus Mendonça fratura pênis em treino de jiu-jitsu: ‘Senti uma dor absurda’

O ex-lutador do UFC Mateus Mendonça passou por uma cirurgia de emergência em São Paulo após fraturar o pênis durante uma sessão de luta livre no Maranhão, Brasil, e ficará afastado dos treinos por dois meses.

O jovem de 25 anos agora promove sorteios em suas redes sociais para sobreviver enquanto está afastado dos treinos e sem conseguir ganhar um dinheiro extra ensinando artes marciais, doando camisa e luvas do UFC, entre outros objetos.

“Eu estava treinando com [a teammate]e ele pousou o joelho no meu pênis, e eu senti uma dor absurda e fui ao banheiro”, disse Mendonça ao MMA Fighting. “Eu estava outro dia em São Paulo e a minha coisa parecia estranha, parecia diferente, estava com um caroço. Minha garota me disse para ir ao hospital e eles fizeram um exame de ultrassom, e me disseram para ir imediatamente a um hospital diferente para uma cirurgia de emergência.”

Companheiro de equipe do ex-campeão peso leve do UFC Charles Oliveira na equipe Chute Boxe Diego Lima, “Bocao” ficou sem vitórias em três aparições no octógono entre 2023 e 2024 competindo no peso galo e no peso mosca, sendo dispensado do contrato, mas se recuperou com uma vitória com uma chave de joelho de 20 segundos sobre Luan Matheus no confronto dos penas em outubro passado, no Rio de Janeiro, elevando seu recorde no MMA para 11-3.

“O médico me disse para evitar treinar e lecionar por dois meses”, disse Mendonça. “Tenho que ficar em casa e não fazer nada. Não posso ensinar e treinar, então estou sorteando para ter algum dinheiro. Tenho uma filha pequena e trouxe minha família comigo para São Paulo para começar a treinar.”