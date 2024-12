Ex-publicitário de Justin Baldoni processa suposta campanha de difamação

Justin Baldoni a ex-publicitária quer que se saiba que ela não fez parte da suposta conspiração para difamar Blake Lively – e, na verdade, ela agora está processando as mulheres que Blake acusou… alegando que elas também tentaram destruir sua reputação.

Aqui está o acordo… Stéphanie Jones é um grande publicitário de celebridades, que representa pessoas como Tom Brady , Russel Wilson , Vênus Williams e Baldoni… até este ano, pelo menos. No processo que ela acabou de abrir, Jones diz que seu ex-funcionário Jennifer Abel foi designado para cuidar da publicidade de Baldoni, e foi decisão de Abel contratar Melissa Nathan um especialista em relações públicas de crise, quando a rivalidade “It Ends With Us” estava começando a eclodir.

Lembre-se, como o TMZ relatou pela primeira vez, Jennifer e Melissa são as duas publicitárias que Blake está acusando de lançar a campanha difamatória .

Agora, nos novos documentos obtidos pelo TMZ, Stephanie diz que o verdadeiro objetivo de Jennifer e Melissa era “destruir a reputação de Jones para levar seus clientes e enriquecer com a saída planejada de Abel da” empresa de relações públicas de Jones.

Seu processo inclui supostas mensagens de texto entre as mulheres … uma das quais mostra Melissa dizendo a Jennifer: “Eu sei. E quando você partir – teremos contas juntas, ganharemos um bom dinheiro e seremos felizes.”

No processo, Stephanie ressalta que sua ex-funcionária, Jennifer, nem gostava de Baldoni. Uma suposta mensagem que ela enviou dizia: “Não suporto ele. Ele é tão pomposo… você não é tão importante e ninguém dá a mínima para o quão difícil é sua vida”.

Jennifer também teria mandado uma mensagem dizendo que Baldoni precisava ser reduzido um pouco. Ao projetar que “It Ends With Us” pode ser um fracasso nas bilheterias, ela escreveu… “Ele precisa ser humilhado. Quando este filme fracassar, ele tentará culpar todas as pessoas ao seu redor por isso.”

Mas Stephanie afirma que Jennifer e Melissa também apontaram suas facas para ela – no processo, ela diz que elas trabalharam com contatos na mídia para plantar histórias negativas sobre ela. Especificamente, ela cita um artigo com a manchete: “Quem tem medo de Stephanie Jones?”